

كن مستعدًا لسماع الإعلانات التي تستند على الصوت على اليوتيوب كن مستعدًا لسماع الإعلانات التي تستند على الصوت على اليوتيوب

من الأشياء التي يستمتع بها الأشخاص على اليوتيوب نجد الإستمتاع بالموسيقى. بينما تُعرف اليوتيوب على أنها منصة لإستضافة الفيديوهات، إلا أن هناك أشخاص يضعون اليوتيوب في الخلفية ويستمعون إلى الأغاني أثناء قيامهم بأشياء أخرى. هذا يعني أنه عندما يتعلق الأمر بالإعلانات، فقد يفقد بعض المعلنين الفرصة لأن الشخص لا يُشاهد الإعلان.



هذا هو السبب في أنه ليس من المفاجئ حقًا معرفة أن اليوتيوب تأمل في معالجة ذلك من خلال تقديم الإعلانات الصوتية. ما يعنيه هذا هوا أنه سيتم منح المعلنين فرصة للوصول إلى مستخدمي اليوتيوب الذين قد يستمعون إلى الأغاني في الخلفية عن طريق إعلانات أكثر فعالية من الإعلانات المرئية.



وفقا لليوتيوب، فقد صرحت بالقول : ” من خلال بث الأغاني المرئية لمستويات أعلى من أي وقت مضى على اليوتيوب – أكثر من 50% من المشاهدين الذين سجلوا دخولهم والذين يستهلكون محتوى موسيقيًا في يوم واحد يستهلكون أكثر من 10 دقائق من المحتوى الموسيقي – سنقدم حلولاً جديدة من أجل العلامة التجارية الخاصة بك ليتم رؤيتها وسماعها والتعرف عليها إلى جانب المحتوى الموسيقي “.

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تقول الشركة أيضًا أن تجربتها مع الإعلانات التي تستند على الصوت فعالة. وقد إستشهدت بأحد المختبرين الأوائل، وهي شركة Shutterfly التي شهدت زيادة بنسبة 14 في المئة في تذكر الإعلانات وزيادة بنسبة 2 في المئة في قاعدة معجبيها.