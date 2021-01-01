في بعض الأحيان يصادف عدد من السائقين مواقف صعبة جدا ومفاجئة أثناء القيادة، ومنها أن تعلق دواسة الوقود وأنت تقود سيارتك بسرعة عالية، لذلك نقدم لك اليوم الطريقة الافضل للتعامل مع هذا الموقف وهي:
- ضع ناقل حركة السيارة في وضع الحياد (أو المور بالعامية)، وهو وضع N في ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وذلك مع الضغط على المكابح بسلاسة والتوجه لإيقاف السيارة على جانب الطريق، وبعد وقوف السيارة أغلق المحرك تماما وبذلك يتعود دواسة الوقود لوضعها الطبيعي، وبالطبع ستحتاج بعد التعرض لهذا الموقف إلى فحص السيارة لتحديد سبب حدوث هذه المشكلة حرصا على عدم تكرارها مرة أخرى.
ما يجب ألا تفعله أبدا عند التعرض لهذا الموقف:
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التعليقات على ماذا تفعل إذا علقت دواسة الوقود بسيارتك أثناء القيادة؟
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