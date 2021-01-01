

نصائح مهمة يجب اتباعها لإنقاذ السيارة الغارقة في مياه الأمطار نصائح مهمة يجب اتباعها لإنقاذ السيارة الغارقة في مياه الأمطار

ضربة موجة من الطقس السيئ، عددًا من مدن ومحافظات مصر في هذه الأيام، وتسبب هطول الأمطار المتواصل في بعض المناطق منذ مساء أمس الجمعة في تحول الطرق والشوارع إلى ما يشبه بركة مياه.



ويتوقع خبراء مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تستمر حالة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، ذلك نتيجة لقدوم موجة رياح شديدة البرودة من قارة أوروبا.



وللمتضررين من غرق سياراتهم وسط المياه، يجب العلم أن هناك 5 إجراءات وقائية لتفادي الأضرار، ويمكن التعرف على هذه الإجراءات من خلال الصفحات التالية:

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شركة التأمينيجب على مالك السيارة الغارقة قبل أي خطوة أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية وذلك من خلال عمل محضر إثبات حالة وإبلاغ شركة التأمين إذا ما كانت السيارة مؤمن عليها، حتى لا يهدر حقه المدني.تشغيل المحركيمنع على مالك السيارة التي غرقت عند انتشالها من المياه تشغيل محرك السيارة مهما كانت الأسباب، لأن غرف الاحتراق تكون مشبعة بالمياه، بل يجب التأكد من جفافه أولا ويكون ذلك من خلال خبير.تجفيف المقصورةالإبقاء على المقصورة من دون تجفيف سيؤدي إلى تآكل هيكل السيارة وهياكل المقاعد كذلك، لذا ينصح بنزع المقاعد من أماكنها والتأكد من تجفيفها، وكذا تجفيف أماكنها داخل المقصورة ثم إعادتها مرة أخرى.تشغيل الأضواءيمنع منعًا باتًا بعد تعرض دواخل السيارة للمياه تشغيل أي دائرة كهربائية حتى لا يتعرض الشخص للصعق أو تتعرض السيارة نفسها للتلف، كل ما يجب فعله هو فصل الأقطاب الكهربائية وتجفيف الضفائر والدوائر الكهربائية ويكون ذلك أيضًا بأيدي المختصين.استبدال الزيوت وأجزاء التشغيليجب استبدال زيوت المحرك والفلاتر الخاصة بالزيت وتنقية الهواء إذا ثبت تعرضها للبلل، ذلك بالإضافة إلى التأكد من سلامة شمعات الإشعال "البوجيهات" لمنع حدوث أي صدمات كهربائية أو خلل يضر بسلامة المحرك والدارات الكهربائية وأجهزة التشغيل الإلكترونية.