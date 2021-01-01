سبب غريب وراء سرقة فتاة لسيارة إسعاف من المستشفى

في واقعة غريبة، سرقت فتاة إيطالية سيارة إسعاف بعد خروجها من إحدى المستشفيات وحين سئلت عن السبب، فاجأت المحققين بمبرر غريب.
وسرقت الفتاة، البالغة من العمر 23 عاماً، سيارة إسعاف كانت متوقفة في غرفة الطوارئ في مستشفى تريفيليو، في مقاطعة بيرجامو بشمالي إيطاليا، للعودة إلى بيتها، بعد عثورها على المفاتيح موضوعة في لوحة القيادة.
وعلى الفور انتبه موظفو الصحة للواقعة وأبلغوا عن سرقة سيارة الإسعاف، لترسل الشرطة دوريات لاعتراض السيارة، مع الاستفادة من نظام التتبع GPS المجهزة به سيارة الإسعاف، وفقاُ لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
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