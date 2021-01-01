سبب غريب وراء سرقة فتاة لسيارة إسعاف من المستشفى

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سبب غريب وراء سرقة فتاة لسيارة إسعاف من المستشفى

في واقعة غريبة، سرقت فتاة إيطالية سيارة إسعاف بعد خروجها من إحدى المستشفيات وحين سئلت عن السبب، فاجأت المحققين بمبرر غريب.

وسرقت الفتاة، البالغة من العمر 23 عاماً، سيارة إسعاف كانت متوقفة في غرفة الطوارئ في مستشفى تريفيليو، في مقاطعة بيرجامو بشمالي إيطاليا، للعودة إلى بيتها، بعد عثورها على المفاتيح موضوعة في لوحة القيادة.

وعلى الفور انتبه موظفو الصحة للواقعة وأبلغوا عن سرقة سيارة الإسعاف، لترسل الشرطة دوريات لاعتراض السيارة، مع الاستفادة من نظام التتبع GPS المجهزة به سيارة الإسعاف، وفقاُ لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وبعد بضع دقائق، وصلت السيارة إلى أرشينى، وهي بلدة بالقرب من تريفيليو، حيث تم اعتراض سيارة الإسعاف، وألقى القبض على الشابة الإيطالية التي تواجه الآن تهمة السرقة المشددة في الحادث الذي وقع ليلاً بين 18 و19 نوفمبر.

سيتعين على الشابة الآن المحاسبة على السرقة المشددة، لأن الجريمة ارتكبت ضد سيارة تستخدم للمساعدة العامة.

وعندما سئلت الفتاة عن الدافع وراء إقدامها على سرقة سيارة الإسعاف، قالت: "لم تكن هناك سيارات أجرة".

المصدر: العين

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