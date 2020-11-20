

«الزراعة»: التأمين على 53 ألف رأس ماشية خلال أكتوبر «الزراعة»: التأمين على 53 ألف رأس ماشية خلال أكتوبر

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهئية العامة للخدمات البيطرية، حملاتها لمنع انتشار الأوبئة وترقيم وتسجيل الحيوانات، ضمن مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما في ذلك من فوائد عديدة تساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.



وكشفت أحدث التقارير الواردة من الإدارة العامة للخدمات والارشاد بالهيئة، أن إجمالي عدد الحيوانات التي تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر 2020 قد بلغت 138.210 حيوان، مشيرة إلى أن إجمالي نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة بلغ 52.950 رأس ماشية.



وقال د. محمود عبد الحكيم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطري بالاشتراك مع الجهات المعنية، تقوم بتقديم خدماتها للفلاح المصري والمربي الصغير والكبير، لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية، والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان.

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وأضاف أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما في ذلك من فوائد عديدة، مشيرا إلى أن المشروع يوضح موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بالإضافة إلى موقف الحيوان الصحي ومباشرته أولاً بأول ومعرفة الأمراض التي يصاب بها ومعالجته منها.وأشار إلى أنه من ضمن فوائد مشروع ترقيم وتسجيل الحيوانات، توفير النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، بالإضافة إلى توفير تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجاني والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.