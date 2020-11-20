

إقبال جماهيري مكثف على مهرجان العسل المصري إقبال جماهيري مكثف على مهرجان العسل المصري

يشهد مهرجان العسل المصري في دورته الثانية والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إقبالا جماهيريا منذ افتتاحه يوم الأربعاء الماضي بحديقة الأورمان بالجيزة.



ويأتي ذلك للتعرف على منتجات نحل العسل المختلفة، والتمتع بالخصومات المميزة التى يقدمها المشاركين بالمهرجان والذين يمثلون شركات إنتاج ومناحل مصرية من كافة المحافظات.



ويعمل قطاع الإرشاد الزراعي، من خلال الإدارات التابعه له بالمحافظات على التوسع في الندوات الارشاديه لتقديم الدعم الفنى ونقل التوصيات الفنيه التي من شأنها تطوير منظومة تربية النحل وتعريف النحالين بأساليب تطبيق نظم الجوده العالميه، وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لإنتاج العسل وكافة منتجات النحل عالية الجودة.

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وينعكس ذلك بشكل مباشر علي زيادة القدره التنافسيه وتسهيل النفاذ الي الأسواق العالمية، وتقديم منتجات متميزه للمستهلك المصري.يأتي ذلك في اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني، وسوف يعمل قطاع الارشاد الزراعي خلال الفتره القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزاره على إعداد قاعدة بيانات للعاملين فى مجال تربية نحل العسل وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية.وجدير بالذكر أنه على هامش مهرجان العسل المصري المقام حاليا في حديقة الأورمان والمستمر حتى الاثنين القادم هناك أيضا العديد من الفقرات الفنية والثقافية