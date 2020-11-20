إقبال جماهيري مكثف على مهرجان العسل المصري

يشهد مهرجان العسل المصري في دورته الثانية والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إقبالا جماهيريا منذ افتتاحه يوم الأربعاء الماضي بحديقة الأورمان بالجيزة.
ويأتي ذلك للتعرف على منتجات نحل العسل المختلفة، والتمتع بالخصومات المميزة التى يقدمها المشاركين بالمهرجان والذين يمثلون شركات إنتاج ومناحل مصرية من كافة المحافظات.
ويعمل قطاع الإرشاد الزراعي، من خلال الإدارات التابعه له بالمحافظات على التوسع في الندوات الارشاديه لتقديم الدعم الفنى ونقل التوصيات الفنيه التي من شأنها تطوير منظومة تربية النحل وتعريف النحالين بأساليب تطبيق نظم الجوده العالميه، وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لإنتاج العسل وكافة منتجات النحل عالية الجودة.
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