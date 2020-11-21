

أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 21-11-2020 أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 21-11-2020

سجلت أسعار الذهب ارتفاع بقيمة جنيهين فى تعاملات اليوم السبت، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 815 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 1870 دولارا.







أسعار الذهب اليوم:

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الذهب عيار 18 سجل 698 جنيها.الذهب عيار 21 سجل 815 جنيها للجرام.الذهب عيار 24 سجل 931 جنيها.و استقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع .سعر اليورو الأوروبى: 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.58 جنيه للشراء، 20.83 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى: مسجلا 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.22 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.