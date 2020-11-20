

القوى العاملة توضح تفاصيل مبادرة "صيادي مصر" لدعم 50 ألفا من صغار الصيادين القوى العاملة توضح تفاصيل مبادرة "صيادي مصر" لدعم 50 ألفا من صغار الصيادين

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، إن مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة مفتوحة لكل جهات الدولة لرعاية الصيادين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا للرعاية وهم من فئة العمالة غير المنتظمة التي لها طبيعة خاصة وليست لها استمرارية في العمل.



وأوضح محمد سعفان، خلال جولاته الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، وفقاً لبيان صحفي، اليوم السبت، أن المبادرة تستهدف دعم 50 ألفا من صغار الصيادين علي مستوى الجمهورية.



وبين، أن المبادرة، تتضمن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، وإصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين بمدن محافظة البحر الأحمر.

قد يعجبك أيضا...

والتقى وزير القوي العاملة مجموعة كبيرة من صائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمدن محافظة البحر الأحمر، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية، وذلك للبدء في تسجيل وتدقيق بياناتهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.ويصل عدد الصيادين في المحافظة ما يقرب من 5000 صياد مسجلين في 8 جمعيات، ومن المقرر شمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.ولفت سعفان إلي أنه التقى منذ أيام صيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية، مشيرا إلي أنه سوف يجوب محافظات الجمهورية للقاء صغار الصيادين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم علي الطبيعة لتقديم يد العون لهم، حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا.ودعا كل مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني للتكاتف جميعاً حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة .وأصدر سعفان توجيهات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر بالانتهاء من حصر وتسجيل الصيادين تمهيدا لعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات.وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل : نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.