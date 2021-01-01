فوائد المورينجا للتخسيس.. واستخدامات أخرى غير متوقعة



فوائد المورينجا للتخسيس فوائد المورينجا للتخسيس

تعتبر المورينجا عشب هندي مشتق من شجرة المورينجا أوليفيرا، وهناك فوائد للمورينجا فى التخسيس، وغيرها من الاستخدامات غير المتوقعة، وتم استخدام المورينجا في العديد من الوصفات والعلاجات الطبية كعلاج الأمراض الجلدية والسكري والالتهابات، ولكن يعتقد في الحقيقة ان هناك فوائد المورينجا للتخسيس لما يساهم به من فقدان الوزن.



فوائد المورينجا للتخسيس.. غلي مسحوق المورينجا يمكن ان يساهم في إنقاص الوزن، وخسارة الوزن الزائد، بالإضافة إلى انه يعطي شعورا بالشبع لفترات طويلة، دون التأثير على الصحة العامة؛ حيث ان أوراق المورينجا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية مثل البوليفينول.



طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس

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يعد موطن المورينجا الهند وآسيا وأفريقيا، حيث يتم إعداد طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس من أوراق شجرة المورينجا والتي لها قيمة غذائية عالية، وهي ايضا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة الأخرى؛ حيث ان لكل 3.5 أوقية (100 جرام)، تحتوي أوراق المورينجا على ما يقرب من :البروتين: 27 جرامالدهون: 6 جرامالألياف: 34 جرامالسكر: 3 جرامصوديوم: 1361 ملغالكالسيوم: 173٪ من القيمة اليومية (DV)الحديد: 133٪ من القيمة اليوميةالزنك: 27٪ من القيمة اليوميةالمغنيسيوم: 126٪ من القيمة اليوميةالنحاس: 111٪ من القيمة اليوميةفيتامين أ: 176٪ من القيمة اليوميةوتحتوى طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الاكسدة التي ترتبط بالمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم، مما يجعلها أقل امتصاصًا من قبل جسمك .تحضير شاي المورينجا للتخسيس عبر غليه وإضافته إلى القرفة، ولك للتغلب على طعمه الترابي، والإستفادة بمحتواه من مادة البوليفينول الموجودة بداخله لها خصائص مقاومة للسرطان وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض ، مثل أمراض القلب والسكري.اقرأ ايضا | ماذا يحدث للجسم بعد تناول كوب من عشبة «المورينجا» السحرية يوميا ؟كبسولات المورينجا للتخسيسويساهم استخدام كبسولات المورينجا للتخسيس في فقدان الوزن بشكل كبير، حيث ان الكبسولات تحتوي على مسحوق أشجار المورينجا، ويتم تناول كبسولات المورينجا للتخسيس قبل تناول الطعام لكي تعطي إحساسا أكبر بالشبع.وتعتبر كبسولات المورينجا للتخسيس مليئة بالمغذيات والفيتامينات والكالسيوم والحديد والبروتينات ، لدرجة أنها تحتل المرتبة الأولى بين أكبر كبسولات التخسيس في العالم.وتقضي كبسولات المورينجا للتخسيس على الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، بالإضافة إلى انها تمد الجسم بأغلب العناصر التي يحتاجها، لا فهي توفر تناول الطعام بشكل اقل شراهة، و تمد الجسم بكل العناصر التي يحتاجها.يُعتقد ان كبسولات المورينجا للتخسيس تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم ، وتفقد شهيتك تجاه الأطعمة السريعة المليئة بالدهون والملح والأهم من ذلك كله السكر، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل فقدان الوزن أسهل بكثير.وأفادت العديد من التقارير والأبحاث ان كبسولات المورينجا للتخسيس تقلل من احتباس الماء في الجسم، حيث انها تساعد الجسم على الاحتفاظ بكمية أقل من الماء ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خصائصه السحرية المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى انه يساعد ذلك في تخفيف الشعور بالانتفاخ.ويساعد المزيج الغني بالفيتامينات والمعادن والألياف الموجودة في كبسولات المورينجا للتخسيس على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وهضم الطعام بشكل أفضل. هذا هو السبب ورا أن الأشخاص الذين يستخدمون كبسولات المورينجا يفقدون الوزن بشكل أسرع من أولئك الذين لا يستخدمونها.يجب أن يتم استخدام كبسولات المورينجا للتخسيس جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وذلك لأنها تحرق المزيد من السعرات الحرارية.شرب المورينجا على الريقويعتبر شرب المورينجا على الريق بشكل عام جيدا للغاية لانها تعطي الجسم أكبر استفادة مع مخاطر منخفضة من الآثار الجانبية، ولا تشير الدراسات إلى أي آثار ضارة على البشر الذين تناولوا 50 جرامًا من مسحوق المورينجا كجرعة وحيدة أو 8 جرام يوميًا لمدة 28 يومًا.و يمكن لمرضى الضغط والسكري ان يسألوا مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي قبل شرب المورينجا على الريق، خاصة إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم أو السيطرة على نسبة السكر في الدم.وتشير الدراسات إلى أن شرب المورينجا على الريق لا يتسبب في اي مضاعفات، ولكن يجب عليك استشارة ممارس الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربة مسحوق المورينجا أو مكملات جديدة أخرى.وتحتوي أوراق الشجرة على مركبات صحية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والبوليفينول ويمكن شرب المورينجا على الريق للحصول على فوائد اخرى بخلاف فقدان الوزن، كعلاج الأمراض الجلدية ومرض السكري والالتهابات .اقرأ ايضا | خبيرة فرنسية: "المورينجا "يعمل على ترطيب الجسمفوائد المورينجا للاعصابمن المعروف أن العديد من الاضطرابات العصبية تظهر نتائج إيجابية عند استخدام أوراق المورينجا؛ حيث أنها تدعم صحة الدماغ وتعمل كمعززات للأعصاب، ويمكن فوائد المورينجا للأعصاب في احتواءه على فيتامين E و C التنكس العصبي، مما يجعله يساعد على تحسين وظائف المخ.ومن أبرز فوائد المورينجا للأعصاب انه يمثل علاج طبيعي وممتاز لمن يعانون من الصداع النصفي أو يعانون من الصداع المتكرر، وتعمل هذه الأوراق أيضًا كموازن للمزاج لأنها تعمل على استقرار إنتاج الناقلات العصبية، مثل: السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين والتي تعتبر مهمة للذاكرة والمزاج والاستجابة للمحفزات.فوائد المورينجا للنساءووجدت العديد الدراسات أن فوائد المورينجا للنساء تفيد بعض الحالات المزمنة، مثل مرض السكري والربو، وترتبط هذه الفوائد بالعديد من المركبات القوية الموجودة في مسحوق المورينجا ، وهي البوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى.وأظهر العديد من الدراسات والأبحاث ان فوائد المورينجا للنساء شهدت نتائج واعدة في الدراسات في علاج مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، ومن أهمها :1- المغذيات والفيتامينات :ومن أبرز فوائد المورينجا للنساء أنها غنية جدًا بالمغذيات والفيتامينات مثل: أ ، ج ، ب 1 (ثيامين) ، ب 2 (ريبوفلافين) ، ب 3 (نياسين) ، ب 6 وحمض الفوليك، كما أنها غنية بالمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك، لذا فهي من أفضل المشروبات التي يمكن ان تحصل عليها النساء في فترة الطمث الشهرية، حيث تعد إضافتها إلى العصائر واستخدامها كخضار مقلي من أكثر الطرق شيوعًا لتناولها.2- الأحماض الأمينية :أوراق المورينجا غنية بالأحماض الأمينية ، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات/ تم العثور على 18 نوعًا من الأحماض الأمينية.3- محاربة الالتهاب :الالتهاب هو الطريقة التي يستجيب بها الجسم بشكل طبيعي للألم والإصابات، ومن أبرز فوائد المورينجا للنساء انها تحتوي على مادة مضادة للالتهابات بطبيعتها بسبب وجود أيزو ثيوسيانات ونيازيميسين المعروف أنه يسود في تطور الخلايا السرطانية، والالتهاب هو السبب الجذري للعديد من الأمراض مثل السرطان والتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي والعديد من أمراض المناعة الذاتية.3- مضادات الأكسدة :ويمكن لإستهلاك أوراق المورينجا ان يكون لها خصائص مضادة للأكسدة وفيتامين سي، وتحمي من الأمراض المزمنة، مثل : مرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب ومرض الزهايمر لذا فهو ذات فهي أحد فوائد المورينجا للنساء العظيمة .4- خفض ضغط الدم :وتعتبر مادة الكيرسيتين وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد على خفض ضغط الدم، وتعتبر أحد مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في أوراق المورينجا هو حمض الكلوروجينيك الذي يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.أظهرت دراسة أجريت على النساء أن تناول 1.5 ملعقة صغيرة من مسحوق أوراق المورينجا بانتظام لمدة ثلاثة أشهر أظهر زيادة كبيرة في مستويات مضادات الأكسدة في الدم.5- انخفاض مستويات السكر في الدم :يؤدي استمرار ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الإصابة بمرض السكري؛ حيث ان مرض السكري بدوره يمكن أن يسبب في مشاكل القلب وتلف أعضاء في الجسم، لتجنب ذلك ، من الجيد الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة؛ حيث تحمل فوائد المورينجا لنساء مصدرًا مثاليًا لذلك لأنها تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم بسبب وجود الإيزوثيوسيانات.6- يخفض نسبة الكوليسترول :وبصرف النظر تعتبر اهم فوائد المورينجا للنساء انه تعتمد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم؛ حيث ان الكوليسترول هو السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يعانون من أمراض القلب .7- يحمي الكبد :تعمل فوائد المورينجا للنساء على تسريع إصلاح خلايا الكبد؛ حيث تحتوي الأوراق على تركيز عالٍ من مادة البوليفينول التي تحمي الكبد من الأكسدة وتزيد من مستويات البروتين في الكبد، وتعمل أوراق المورينجا على تثبيت إنزيمات الكبد وامتصاص العناصر الغذائية بشكل افضل.8- يحمي من سمية الزرنيخ :يعد التلوث بالزرنيخ مشكلة شائعة في أجزاء كثيرة من العال،. وجد الزرنيخ في العديد من المواد الغذائية ، وخاصة الأرز، والذي يؤدي التعرض طويل الأمد له إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. أظهرت الأبحاث التي أجريت على حيوانات المختبر أن فوائد المورينجا للنساء في ان يحميهم من سمية الزرنيخ الموجود في الأطعمة.9- جيد للمعدة :ومن أبرز فوائد المورينجا لنساء بأنها مفيدة ضد اضطرابات الجهاز الهضمي؛ حيث ان أولئك الذين يعانون من الإمساك والانتفاخ والغازات والتهاب المعدة والتهاب القولون التقرحي يجب أن يضيفوا أوراق المورينجا إلى نظامهم الغذائي.10- يحسن صحة العظام :تعتبر أوراق المورينجا مصادر غنية بالكالسيوم والفوسفور، كلا هذين العنصرين ضروريان لصحة العظام الجيدة. نظرًا لأن أوراق المورينجا لها طبيعة مضادة للالتهابات ، فإنها تساعد في مكافحة التهاب المفاصل وقد تشفي العظام التالفة، لذا فهي من أبرزالفوائد التي يمكن ان تحصل عليها النساء بعد انقطاع الطمث، وذلك لأنه يحارب هشاشة العظام ويحافظ على قوة العظام والأسنان11- مطهر :ومن أبرز فوائد المورينجا للنساء بأنها تعمل كـ مطهر، وتقاوم العديد من الالتهابات البكتيرية، حتى أنها مفيدة في التئام الجروح وتساعد على التئام الكدمات والجروح الطفيفة والحروق بسرعة لأنها تقلل من وقت التجلط.12- تحسين الرضاعة الطبيعية :في طب الايورفيدا التقليدي ، استخدمت أوراق المورينجا لزيادة الرضاعة عند الأمهات المرضعات. نظرًا لأنها مصدر غني بالبروتين والفيتامينات المهمة والعناصر الغذائية الأساسية ، فإن فوائد المورينجا للنساء تكمن في انها مفيد جدًا لصحة الأم والطفل.اقرأ ايضا | خبير تغذية: زيت شجرة "المورينجا" يفوق في قيمته زيت الزيتونفوائد شاي المورينجاأحد أكثر فوائد شاي المورينجا هو فقدان الوزن؛ حيث أبلغ العديد من الأشخاص عن نتائج إيجابية باستخدام هذه شاي المورينجا، وهذا على الأرجح هو السبب في أن الكثير من الناس يطلقون الآن على شاي المورينجا شاي فقدان الوزن.إذا كنت تفكر الاستفادة من فوائد شاي المورينجا ، فقد لا يكون فقدان الوزن هو مصدر قلقك الوحيد؛ حيث ان شاي المورينجا النقي له نكهة "خضراء" وترابية للغاية، بالنسبة لكثير من الناس ، هذا المذاق غير مرغوب فيه بشكل خاص، ولكن يمكن استهلاكه عبر تحليته بالعسل أو السكر، ولا يجب القيام بهذه الخطوة إن كنت تريد إنقاص الوزن.لحسن الحظ ، هناك العديد من النكهات الأخرى التي يمكن ان نضيفها للحصول على فوائد شاي المورينجا ليصبح طعمه أكثر استساغة، ويمكن مزج شاي المورينجا مع الشاي الأخضر والنعناع وحتى الكركم للحصول على مشروب صحي للغاية.ويمكن الحصول على فوائد شاي المورينجا عبر نقع مسحوق المورينغا (أو الأوراق الطازجة) في الماء الساخن وإضافة أي مكونات طازجة أخرى ترغب فيها كالقرفة و الشاي الاخضر، والزنجبيل ليغطي على طعم المورينجا، والاستفادة من خصائصه.فوائد المورينجا للشعروبفضل وفرة مضادات الأكسدة والمواد المغذية يكمن فوائد المورينجا للشعر؛ حيث تعمل أوراق المورينجا على تحسين صحة ومظهر الجلد والشعر، وتضيف ليونة للبشرة وتعمل على لمعان الشعر.ويأتي فوائد المورينجا للشعر بسبب مضادات الأكسدة الموجودة بداخله والتي تعمل على تقليل ظهور شيب الشعر وبهتام الشعر، بالإضافة إلى ان وضع مسحوق المورينجا على الشامبو يجعل الشعر أكثر لمعانا ويعطيه مظهرا صحيا.ويساهم ايضا فوائد المورينجا للشعر والبشرة على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلدإن تم استخدامه لمدة 30 دقيقة، وذلكبفضل مضادات الأكسدة الموجودة بداخله.ومن أهم فوائد المورينجا للشعر انه عند وضعها على فروة الرأس والشعر يقلل من قشرة الرأس ويضيف الحياة والارتداد إلى الشعر الباهت والحيوي، وتقوي الأوراق أيضًا بصيلات الشعر.كما أنها أوراق المورينجا جيدة للبشرة المعرضة لحب الشباب، وهذا هو السبب في أن أوراق المورينجا جزء من العديد من مستحضرات التجميل للإستفادة بـ فوائد المورينجا للشعر والبشرة، وذلك لأنها تحسن لون البشرة وتضيف توهجًا نظرًا لطبيعتها المنقية وخصائصها العلاجية.