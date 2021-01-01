

علاج طارد للبلغم للكبار والمدخنين علاج طارد للبلغم للكبار والمدخنين

علاج طارد للبلغم من أكثر الامور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالأخص مع قدوم فصل الشتاء وزيادة الإصابة بالأنفلونزا و نزلات البرد، فيعد المخاط المعروف أيضًا باسم "البلغم" عندما يصنعه الجهاز التنفسي يبطن أنسجة جسمك مثل "أنفك وفمك وحلقك ورئتيك"، ويساعد في حمايتك من العدوى، و لا يعتبر المخاط بمفرده من الأعراض المقلقة، إذا كان مصحوبًا بسعال لا يزول بعد عدة أسابيع ، فهو أصفر مخضر أو مشوب بالدم ، أو تعاني أيضًا من الحمى أو ضيق التنفس ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.



أشارت التحليلات الوظيفية الجينية على الجينات التي تؤثر على الاختلافات بين تكوين البلغم والرطوبة والدستور المتوازن إلى أن الأشخاص الذين يعانون من تكوين البلغم والرطوبة كانوا عرضة لفرط شحميات الدم والسكري.



كشفت نتائج المسوحات الوبائية أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من داء البلغم لديهم مخاطر أعلى بكثير للإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم والسكري من الأشخاص الذين لديهم بنية متوازنة.

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كما أفاد موقع pubmed، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من البلغم يمكن استخدام الطب الصيني لتقليل مخاطر الأمراض ذات الصلة تتوافق الاستراتيجيات المستندة إلى الدستور في الوقاية من الأمراض وعلاجها مع الوضع الطبي 4P المقترح الحالي مع تزايد عبء المرض العالمي وزيادة الإنفاق الطبي ، تتحول أهداف الطب من العلاج إلى الوقاية، وبالتالي فإن الدراسات حول دستور البلغم في الطب الصيني التقليدي مهمة بشكل كبير للتنبؤ والوقاية من الأمراض ذات الصلة والحفاظ على صحة الإنسان.علاج البلغم للكبارالغرغرة بالماء المالح يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة على التخلص من البلغم المتدلي في مؤخرة الحلق، حتى أنه قد يقتل الجراثيم ويخفف التهاب الحلق.اخلطي كوبًا من الماء مع 1/2 إلى 3/4 ملعقة صغيرة من الملح، حيث يعمل الماء الدافئ بشكل أفضل لأنه يذيب الملح بسرعة أكبر، ومن الجيد أيضًا استخدام المياه المفلترة أو المعبأة التي لا تحتوي على الكلور المهيج، ارتشف القليل من الخليط وقم بإمالة رأسك للخلف قليلًا دع المزيج يغسل في حلقك دون شربه و انفخ الهواء برفق من رئتيك للغرغرة لمدة 30-60 ثانية ، ثم ابصق الماء كرر حسب الحاجة، وذلك حسبما كشف موقع healthline.دواء طارد للبلغم للكباريقول بعض الأطباء إن شرب الماء هو أفضل طريقة للتخلص من المخاط ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الأدوية مثل guaifenesin، يخفف هذا الدواء من التصريف لذلك يسهل إزالته التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لهذا الدواء هو الغثيان والقيء، مثلما أفاد موقع webmd.علاج للبلغم من الصيدليةكشف موقع healthline عن بعض الأدوية الموصوفة إذا كنت من البلغم،المحلول الملحي مفرط التوتر هو علاج يتم استنشاقه من خلال البخاخات يعمل عن طريق زيادة كمية الملح في ممراتك الهوائية، يأتي في نقاط قوة مختلفة ويمكن استخدامه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق، يوفر هذا العلاج راحة مؤقتة فقط وقد يتسبب في بعض الآثار الجانبية ، مثل السعال أو التهاب الحلق أو ضيق الصدر.Dornase-Alfa (Pulmozyme)هو دواء مخفف للمخاط يستخدم غالبًا من قبل الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، أنت تستنشقه من خلال البخاخات كما أنها مناسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أعوام فما فوق، قد تفقد صوتك أو تصاب بطفح جلدي أثناء تناول هذا الدواء. تشمل الآثار الجانبية الأخرى:انزعاج الحلق، حمى،دوخة،سيلان الأنف.علاج البلغم بالصدرهناك بعض تناول العلاجات المتاحة دون وصفة طبية حسبما كشف موقع healthline، كمضادات الاحتقان على سبيل المثال فهي تقلل المخاط الذي يتدفق من أنفك لا يعتبر هذا المخاط بلغمًا ، ولكنه قد يؤدي إلى احتقان الصدر. تعمل مزيلات الاحتقان عن طريق تقليل التورم في أنفك وفتح مجاري الهواء.يمكنك العثور على مزيلات الاحتقان الفموية على شكل أقراص أو كبسولات، سوائل أو شراب، مساحيق منكهة هناك أيضًا العديد من بخاخات الأنف المزيلة للبلغم في السوق.يمكنك تجربة منتجات مثل guaifenesin ،Mucinex يسمى هذا النوع من الأدوية طارد للبلغم ، مما يعني أنه يساعدك على طرد المخاط عن طريق ترققه وتخفيفه. عادة ما يستمر العلاج بدون وصفة طبية لمدة 12 ساعة ، ولكن اتبع تعليمات لمعرفة عدد مرات تناوله.طارد للبلغم للمدخنينالعلاجات الطبيعية والبديلة يمكن أن يكون بخار بعض الزيوت الأساسية مفيدًا في تخفيف بعض أعراض سعال المدخن، على سبيل المثال ، أشارت دراسة نشرت في الطب البديل التكميلي BMC إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في زيوت الأوكالبتوس كانت فعالة لقد عالجوا الحالات المؤلمة الأخرى التي غالبًا ما تترافق مع سعال المدخن ، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية والتهاب البلعوم و التخلص من البلغم.حاول استخدام مرطب أو موزع مع هذه الزيوت الأساسية يمكن للبخار أن يهدئ حلقك ويخفف الأعراض مثل الالتهاب و البلغم، يمكن أن تساعد المكملات العشبية أيضًا في علاج السعال والتهاب الحلق والأعراض الأخرى، قد تشمل هذه المكملات زنجبيل،توابل،إكليل الجبل.جدير بالذكر ان المعلومات الواردة في هذا التقرير هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة ولكنها لا تغني عن إستشارة الطبيب المختص عند الأحتياج لـ علاج طارد للبلغم.