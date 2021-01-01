بالعسل والليمون.. علاج رشح الأنف بـ طرق طبيعية في يوم



العسل والليمون العسل والليمون

رشح الانف من الأمراض الشائعة، وخاصة في فصل الشتاء فالتعرض للهواء البارد لفترات طويلة يزيد من رشح الانف عند البعض منا، ويمكن للكثير من الأشخاص الذين يعانون من الجيوب الانفية ان يعانوا من رشح الانف لوقت طويل، والكثير من الاشخاص يفضلون تناول العلاجات الطبيعية، والبُعد عن الأدوية.



علاج سيلان الأنف بالليمون

يستمر العديد من الأشخاص في البحث عن طرق العلاج الطبيعية والمختلفة للتخلص من سيلان الأنف، والشعور بالراحة، ويعد الليمون من أشهر الطرق والوصفات الطبيعية التي تساعد على ذلك في وقت قصير، ويعمل العسل كمضاد للميكروبات بشكل جيد مع نشاط الليمون في علاج الميكروبات المسببة لعدوى الأنف، ويقلل العسل أيضًا من التهاب الممرات الأنفية.



سوف تحتاج

1 ملعقة كبيرة عسل

3-4 قطرات من عصير الليمون الطازج

كوب من الماء الفاتر

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ما عليك القيام بهامزج العسل وعصير الليمون في الماء واشربه.اشرب هذا الماء مرتين يوميا.أدوية لعلاج سيلان الأنف عند الأطفالأسيتامينوفين (APAP) هو مسكن للآلام لا يحتوي على الأسبرين ومخفض للحمى، ويساعد مضادات الهيستامين في تخفيف دموع العيون وحكة العين / الأنف / الحلق وسيلان الأنف العطس عند الأطفال بشكل كبير.كما تساعد المكونات الموجودة في هذا العلاج على التخلص من أعراض نزلات البرد، والعطس، وسيلان الأنف عند الأطفال بشكل جيد(مثل أدوية الألم / الحمى أو مساعدات النظام الغذائي أو منتجات السعال والبرد / الحساسية ) لأنها قد تحتوي على نفس المكونات أو مكونات مماثلة.علاج سيلان الأنف في يومتحدث معظم حالات التهاب الحلق بسبب نزلات البرد وتستمر من أربعة إلى خمسة أيام، ويفضل عند التعرض لنزلات البرد العمل على تقوية المناعة بشكل جيد، ومن أهم الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة ملعقة صغيرة من العسل والليمون لتخفيف التهاب الحلق والسعال، ويمكن ايضًا تناول ملعقة صغيرة من عسل الحنطة السوداء وحدها لتخفيف السعال، كما تساعد الغرغرة بالماء الدافئ والملح على التخلص من نزلات البرد وسيلان الأنف.علاج سيلان الأنف والعطاسيحدث سيلان الأنف لنا جميعًا ، وهناك عدة أسباب وراء احتمالية إصابتك بسيلان الأنف، والأكثر شيوعًا هو العدوى الفيروسية التي تصيب الجيوب الأنفية عادةً نزلات البرد .في حالات أخرى ، قد يكون سيلان الأنف ناتجًا عن الحساسية أو حمى القش أو أسباب أخرى.يمكن أن يكون شرب السوائل من اهم طرق علاج سيلان الأنف مفيدًا إذا كنت تعاني أيضًا من أعراض احتقان الأنف، تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف بدلًا من الماء، يشمل ذلك المشروبات مثل القهوة والمشروبات الكحولية.تبين أن استنشاق البخار الساخن يساعد في علاج سيلان الأنف، وأثبتت الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد أن استخدام استنشاق البخار كان فعالا للغاية.علاج سريع للزكام وسيلان الأنفجرب الاستحمام بماء ساخن، وذلك مثل الشاي الساخن أو بخار الوجه ، يمكن أن يساعد الدش الساخن في تخفيف سيلان الأنف وانسدادها.ومن الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم حتى يتمكن جسمك من الشفاء، وتظهر الأبحاث أن جسمك يصنع خلايا جديدة لجهاز المناعة عندما تكون نائمًا، وتساعد البروتينات المعروفة باسم السيتوكينات التي تعتبر مهمة لمكافحة العدوى والالتهابات يتم إنتاجها وإطلاقها أثناء النوم، وهذا يعني أن النوم يمكن أن يحافظ على نظام المناعة لديك في حالة جيدة، بالإضافة إلى ذلك ، ستمنحك الراحة استراحة شديدة الحاجة إليها من نفخ أنفك.سيلان الأنف المائييمكن أن يساعد وضع ضغط دافئ على أنفك وجبينك عدة مرات في اليوم في تخفيف أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل احتقان الأنف، إذا لم يكن لديك ضمادة ، جرب ترطيب منشفة بالماء الدافئ وضعها على وجهك عدة مرات في اليوم، سيساعد ذلك على تفكيك المخاط للمساعدة في تخفيف احتقان الأنف.ويمكن أن يساعد استخدام رذاذ الأنف الملحي اللطيف مثل Sinex Saline Ultra Fine Nasal Mist في إزالة الاحتقان الناتج عن البرد أو الحساسية، يساعد رذاذ الأنف الملحي في إبقاء الممرات الأنفية مفتوحة عن طريق غسل أي مسببات للحساسية مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة التي يمكن أن تؤدي إلى احتقان الأنف.سيلان الأنف والعطس من أعراض كوروناتميل نزلات البرد إلى التطور بشكل تدريجي وهي أقل حدة ، على الرغم من أنها لا تزال تجعلك تشعر بتوعك إلى جانب السعال ، قد يكون هناك عطس والتهاب في الحلق وسيلان في الأنف، من النادر حدوث حمى وقشعريرة وآلام في العضلات وصداع، ولكن من اهم اعراض فيروس كوروناحرارة عاليةسعال جديد ومستمرفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوقعلاج سيلان الأنف عند الأطفال بالاعشابزيادة كمية السوائل التي يتناولها طفلكقد يبدأ الطفل الذي يعاني من سيلان الأنف بالتنفس من فمه، التنفس عن طريق الفم يسبب جفاف التنفس عند الأطفال ، ومن المهم زيادة تناول طفلك لحليب الأم أو الحليب الاصطناعي ، إذا كان عمر طفلك أكثر من ستة أشهر ، يمكنك إعطائه الماء والسوائل الأخرى أيضًا.الزنجبيل و العسل مزيج ممتاز للتعامل مع أنظمة تشغيل الأنف، ابشر قطعة من جذر الزنجبيل واعصرها، أضيفي العسل إليه واعطيه لطفلك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.يعد زيت جوز الهند والكافور من أكثر العلاجات المنزلية فعالية في الهند لعلاج سيلان الأنف عند الرضع، امزج بعض الكافور بزيت جوز الهند وقم بتسخينه. ضعيه برفق فقط على صدر طفلك وظهره ورقبته، قد لا يساعد ذلك فقط في إزالة الاحتقان وسيلان الأنف ، بل قد ينام بهدوء أيضًا.ويجب ان ننبه ان الادوية وطرق العلاج المذكورة خلال التقرير التالي تنتمي إلى مجموعة من الدراسات والابحاث العلمية، لذك هي لا تغني عن استشارة الطبيب المختص بشكل اكيد.اقرأ ايضًا ..علاج سريع للانزلاق الغضروفيالمرجع موقع webmdwebmdhealthline