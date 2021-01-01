كشفت وزارة الصحة والسكان طرق للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وأبرزها غسيل اليد بالماء والصابون وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى.
وشملت طرق الوقاية أيضا الحفاظ علي تهوية المنزل ونظافتة بالاضافة للحصول علي اللقاح الخاص بالمرض .
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
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التعليقات على "الصحة" تكشف طرق للوقاية من عدوى فيروس كورونا
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