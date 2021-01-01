قطري يطلق النار على عامل هندي طلب إجازة.. وصحيفة: الجاني لا يزال طليقا



قطري يطلق النار على عامل هندي قطري يطلق النار على عامل هندي

أطلق قطرى النار على عامل هندى فى الدوحة وأصابه بطلق نارى فى وجهه، عندما طلب منه العامل إجازة لزيارة عائلته، بحسب صحيفة جولف نيوز، وذلك فى انتهاك مستمر للعمالة الأجنبية. وقالت الصحيفة، إن العامل الهندي وهو حيدر علي، يبلغ من العمر 35 عاما، وأدخل مستشفى حمد العام في العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج عقب تلقيه الرصاصات من قبل صاحب العمل القطري بينما ظل صاحب العمل طليقا حتى الآن.



وأكدت أسرة علي وموظف القنصلية الهندية في الدوحة على وقوع الحادث يوم الخميس الماضى، وقال ديراج كومار، الموظف في السفارة الهندية في قطر: "نحن على علم بالحادث المؤسف ونتواصل بشكل منتظم مع عائلة علي في الهند".



وقال أفسار شقيق علي الأصغر: "لقد أطلق كفيل علي النار عليه"، مضيفا "والدي مريض بالقلب وعندما علم بالخبر انهار وهو الآن في المستشفى، وزوجة أخي وأطفاله في حالة صدمة ".

قد يعجبك أيضا...

وبحسب قوله، كان علي يعمل في اللحام منذ ست سنوات ولم ير عائلته منذ عام 2018 وكان من المقرر أن يسافر إلى دلهي من الدوحة ليلة 30 أكتوبر، وأضاف لقد زار علي قبل يوم من الرحلة صاحب عمله في منزله وطلب منه إعادة النظر في طلب الإجازة.وعلى الرغم من أن تفاصيل ما حدث بين الاثنين مازالت غامضة حتى الآن، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن صاحب العمل في وقت ما انتابه غضب وسحب مسدسًا وأطلق النار على علي.يأتي هذا فيما طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة القطرية بضرورة تحسين أوضاع العمال المهاجرين والوافدين إليها، معتبرة أن الحكومة القطرية نفذت بعض الإصلاحات ولكن مازال العمال المهاجرين يواجهون أوضاعا صعبة.وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن عقاب أصحاب العمل المسيئين وعدم افلات من العقاب، وأكدت المنظمة الحقوقية على أن قطر لابد أن تتأكد من عدم حدوث بعض الممارسات الخاطئة ذات الصلة بالكفالة، بما في ذلك مصادرة جوازات سفر العمال.ومن ناحيتها قالت ريجينا سبوتيل، خبيرة شؤون الخليج في منظمة العفو بألمانيا: إن الإصلاحات في قوانين العمال مطلوبة ونرحب بها في المنظمة ولكن لابد أن يتم تنفيذها بشكل صحيح.