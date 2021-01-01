

6 استخدامات لفرد الشرابات المتبقية 6 استخدامات لفرد الشرابات المتبقية



تحتار أغلب الأمهات فى انتشار فرد الجوارب فى المنزل، قبل أن تفكري في رمي تلك الفردة المتبقية، تعلمي 6 استخدامات جديدة يمكنك توظيف فردة الشراب الواحدة في عملها، وفقا لما نشره موقع Pinterest.



- معطر للأدراج:



ضع الأعشاب العطرية المفضلة لك في فردة الشراب الوحيدة التي فقدت زوجها في الغسالة، واربطها جيدًا، ثم اتركها داخل الدرج، تبث الرائحة العطرة داخل الملابس النظيفة، هذه الفكرة مثالية أيضًا للجزامة، وداخل الأحذية المصنوعة من خامات تتسبب في الرائحة الكريهة للأقدام.

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- قماشة تلميع:بدلًا من شراء فوط تلميع مخصوصة، أو استخدام بقايا الملابس التي تكون محرجة في كثير من الأحيان، استغل فردة الشراب الوحيدة متعددة الألوان، في عمل ملمع قوي يسهل استخدامه لتعلميع الأماكن الضيقة.- عروسة لعبة للأطفال:من أقرب مكتبة احصل على كيس من عيون العرائس المخصصة للأطفال، واستخدمها في تحويل فردة الشراب الأقيم لديك، إلى لعبة مميزة يحبها طفلك.- مضاد للكهرباء في الغسالة:كورة التنس الخضراء القديمة، ضعها في فردة شراب فردية، اربطها ثم اتركها في غسالتك، تمتص الرائحة الكريهة وتقلل الكهرباء التي تكتسبها بعض أنواع الملابس من الغسالة الأتوماتيك.- غطاء للحفاظ على حرارة المج في الشتاء:الأغطية الصوفية المصنعة خصيصًا للحفاظ على درجة حرارة المشروبات الساخنة داخل المواد المج، عن طريق قطع رأس الشراب ومكان الكعب، واستخدامه كغطاء للمج.- منظم لألعاب الأطفال:استخدم الشراب الفردي في عمل أكياس قماشية طويلة العمر لجمع قطع اللعبة الواحدة، مثل البازل والمكعبات والأوراق، والألعاب المعتمدة على قشاط أو زهر.ومن جانبها قالت هبه محمد خبيرة الاقتصاد المنزلى، لا تندهشي عزيزتي من تلك الاستخدامات المبتكرة لاشيائك القديمة.. بل حاولي عمل جرد كل فترة لاشيائك التي لا تستعمليها كثيرا .. استغني عما تجديه غير مجدي بالنسبة لك.. ولكن في نفس الوقت فكري معنا علي كيفية الاستفادة وتدوير هذه الاشياء .فمثلا عزيزتي ربة البيت لاتلق بشراباتك او شرابات طفلك القديمة الممزقة في سلة المهملات فقد اختارنا لك عدة افكار جديدة ..غير مكلفة فكل متطلباتها موجودة في بيتك وبين يديك ما عليك الا ان تفكري في تنسيق الالوان ..ووضع تلك الشرابات بطريقة مبتكرة تعكس ذوق ورقي ست البيت الماهرةفبكثير من التامل والتفكير تمكنت سيدات مهارات من تصميم تشكيلات رائعة من الشرابات مثل سجادة شيك متناسقة الالوان والاشكال لغرفة نوم طفلك او استعمال الشرابات في عمل اشكال محببة من لعب طفلك..