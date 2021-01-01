بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الشاورما



الشاورما الشاورما

تعتبر الشاورما من الأكلات الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون سواء الأطفال أو الكبار، مما يدفع العديد إلى شرائها من المطاعم نظرا لمذاقها المختلف عن التي تعد وتجهز في المنزل.



وكشفت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طريقة عمل أسياخ الشاورما في المنزل.



مقادير سيخ شاورما الدجاج

كيلو صدور دجاج كل صدر يقسم شريحتين

‎نصف كوب زبادي

‎بهارات شاورما الدجاج أو السبع بهارات

‎ملح وفلفل أسود

‎زيت نباتي

‎كوب بصل أحمر جوليان مفروك بالسماق

‎كوب طماطم مكعبات صغيرة

‎كوب بقدونس مفروم

قد يعجبك أيضا...

اقرأ أيضا:شهية ولذيذة.. طريقة عمل فتة شاورما بالرمانمقادير سيخ شاورما اللحمكيلو شرائح بوفتيكقطعة لية٢ ملعقة صغيرة قرفة٢ ملعقة صغيرة بابريكانصف ملعقه صغيرة حبهان مطحونرشة جوزة الطيبربع ملعقة صغيرة حبهان مطحونملعقة صغيرة كبابة صينيملعقة كبيرة سماقملح وفلفل أسودنصف كوب زباديزيت نباتيكوب بقدونس مفروم٢ بصل أحمر جوليان٣ طماطم مكعبات منزوعه البذز٢ بصلة كبيرةأسياخ خشبية سميكة‎طريقة تحضير سيخ شاورما الدجاج أو اللحم‎تحضر التتبيلة لشاورما الدجاج واللحمة بخلط الزبادي مع الزيت والملح والفلفل الأسود والبهارات.يتبل الدجاج واللحم بالخلطة كل في طبق تحضير منفصل ويترك بها ليلة أو بحد أدنى ٤ ساعات.‎تحضر صينية مدهونة بالزيت ويتم وضع بصلة كبيرة صحيحة متوازنة على الصينيه ثم يتم غرز عودين خشب في البصل لعمل سيخ الشاورما.ترص شرائح الدجاج أواللحمة على عودين خشب منفصلين حتى يتكون 2 سيخ شاورما.تضاف شرائح لية مع الرصة.تصب أي تتبيلة متبقية على الأسياخ ويطهى في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم نضجه تمامًا.‎يرفع سيخ الشاورما من الفرن ويغطى بورق الفويل.يترك ليرتاح ربع ساعة قبل التقطع.‎تزال الأعواد الخشبية ونبدأ بتقطيع سيخ الشاورما شرائح رفيعة.يضاف للشاورما الطماطم والبقدونس والبصل المفروك بالسماق.‎تقدم الشاورما بأي من الطريقتين مع الخبز السوري أو خبز الصاج ومع الثومية ومخلل الخيار والبطاطس المحمرة ومن الممكن أن تستخدم لعمل أيً من أطباق الشاورما.