دراسة حديثة.. الشخير والعجز الجنسي أبرز علامات انقطاع النفس النومي



انقطاع النفس النومي انقطاع النفس النومي

في دراسة جديدة، قام الباحثون بالتحقيق في السيتوكينات الالتهابية المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) وأمراض المناعة الذاتية، حيث وجدوا أن مستويات السيتوكين غير طبيعية في الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج.



ويؤدي الحصول على القدر المناسب من النوم إلى تقليل مخاطر زيادة الوزن ، وتقليل الالتهاب وتحسين الإنتاجية وغير ذلك الكثير.



ويكافح الكثير من الناس للحصول على قسط كافٍ من الراحة كل ليلة ، بالنسبة للبعض يكون هذا بسبب اضطرابات النوم ، مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم.

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وكان OSA محور دراسة جديدة نُشرت في مجلة Clinical Immunology ، حيث درس الباحثون في جامعة جورجيا (UGA) في أثينا، خلالها العلاقة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج وأمراض المناعة الذاتية.توقف التنفس أثناء النوموفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، يحدث توقف التنفس أثناء النوم "عندما يتم انسداد مجرى الهواء العلوي بشكل متكرر أثناء النوم ، مما يقلل أو يوقف تدفق الهواء تمامًا."قد يتوقف الشخص المصاب بانقطاع النفس النومي عن التنفس مؤقتًا عدة مرات في الساعة أثناء النوم.تتضمن علامات انقطاع النفس النومي وأعراضه ما يلي:الشخيرالنعاس أثناء النهاريلهث للتنفس أثناء النومالعجز الجنسييمكن لعوامل مختلفة أن تساهم في تطوير الشخص لتوقف التنفس أثناء النوم، وتؤدي هذه السمنة إلى تضخم اللوزتين وفشل القلب أو الكلى، وغالبًا ما يعالج الأطباء انقطاع النفس النومي بعلاج مجرى الهواء باستخدام جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP).و تعمل أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر على منع انسداد مجرى الهواء العلوي أثناء النوم. يستخدم بعض الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي واقيات الفم للمساعدة في إبقاء مجاري الهواء مفتوحة.ويمكن أن يزيد انقطاع النفس الانسدادي النومي من خطر حدوث مشاكل طبية خطيرة، و جمعية توقف التنفس أثناء النوم الأمريكية نعتقد أن ما لا يقل عن 38000 شخص يموتون سنويا من القضايا القلب المرتبطة توقف التنفس أثناء النوم.أمراض المناعة الذاتية والسيتوكيناتوقاد الدراسة الجديدة برادلي فيليبس ، مدير معهد العلوم الطبية الحيوية والصحة في UGA، وكان هدف الفريق هو التحقيق في العلاقة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وأمراض المناعة الذاتية.في أمراض المناعة الذاتية ، يهاجم جهاز المناعة الخلايا السليمة عن طريق الخطأ، وتشمل أمراض المناعة الذاتية التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والتصلب المتعدد.بينما يقر المؤلفون بأن العلماء قد علموا بالصلات بين توقف التنفس أثناء النوم واضطرابات المناعة الذاتية لبعض الوقت ، فقد أوضحوا أن العلاقة "غير مفهومة جيدًا".ويقول فيليبس: "تبحث هذه الورقة في الآليات الكامنة التي قد تزيد من خطر إصابة شخص ما باضطرابات المناعة الذاتية لأنهم يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج".وتطلق خلايا مختلفة في الجسم السيتوكينات ، وهي بروتينات صغيرة لها تأثيرات محددة على طرق تواصل الخلايا.الدراسة والنتائجنظر الباحثون في مستويات أربعة من السيتوكينات الالتهابية: APRIL و CD30 و IFN-Alpha-2 و IL-2. اختار العلماء هذه السيتوكينات لأنها غالبًا ما تكون مرتفعة في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية.شارك ما مجموعه 46 شخصًا في الدراسة. قسمهم الباحثون إلى ثلاث مجموعات ، تضمنت المجموعة الأولى 19 شخصًا يتلقون العلاج من OSA، في هذه المجموعة ، تلقى 18 شخصًا علاجًا للممرات الهوائية عبر جهاز CPAP ، واستخدم الشخص الآخر واقي الفم.وتتألف المجموعة الثانية من 19 مشاركًا يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج. ضمت المجموعة الأخيرة - المجموعة الضابطة - ثمانية أشخاص لا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.بالنسبة لثلاثة من السيتوكينات الأربعة المرتبطة بالمناعة الذاتية ، لاحظ الباحثون أن المستويات في المشاركين الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي كانت منخفضة مقارنة مع تلك الموجودة في المجموعة الضابطة. ومع ذلك ، أشارت الاختبارات إلى أن مستويات السيتوكين في الأشخاص الذين يتلقون علاجًا للممرات الهوائية كانت أقرب إلى مستويات السيتوكين للأشخاص الذين لا يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.وفقًا للمؤلفين ، "وجدنا أن مستويات أربعة سيتوكينات مع [أدوار] تم الإبلاغ عنها سابقًا في المناعة الذاتية كانت مختلفة بشكل كبير في مرضى انقطاع التنفس أثناء التنفس الذين عولجوا بالممرات الهوائية مقارنة بمرضى OSA غير المعالجين."يعتقد الباحثون أن نقص الأكسجة على المدى الطويل قد يساهم في الاختلاف في مستويات السيتوكين. يشير نقص الأكسجة إلى عدم قدرة الجسم على الحصول على كمية كافية من الأكسجين ، والذي يمكن أن يحدث عندما لا يتم علاج انقطاع التنفس أثناء النوم.لاحظ المؤلفون في الدراسة ما يلي:"يبدو أن العلاج بالخطوط الجوية لمرضى OSA هو وسيلة فعالة للتحكم في المستويات الشاذة لهذه السيتوكينات الأربعة المشاركة في أمراض المناعة الذاتية والعمليات المناعية."OSA وأمراض أخرىيمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع النفس النومي من مشاكل في القلب والأوعية الدموية. يلاحظ فيليبس أن العلاقة بين OSA والأمراض الأخرى معقدة ، مما يجعل الدراسة صعبة.يقول فيليبس: "عادة ما يتم تشخيص انقطاع النفس الانسدادي النومي لدى البالغين لأول مرة في منتصف العمر ولكنه يزيد مع تقدم العمر" "مع تقدم العمر ، أنت أيضًا معرض لخطر الإصابة بأمراض أخرى ، ومن الصعب جدًا على الأطباء والباحثين تحديد ما إذا كان انقطاع النفس الانسدادي النومي وحده هو الذي يسبب اضطرابات أخرى ، أو إذا كان انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) يزيد فقط من خطورة المرض الأساسي وتطوره، في حالة ارتفاع ضغط الدم ، نعلم أن انقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ويجعل العلاج الدوائي لضغط الدم غير فعال، إذا كان OSA لاعبًا رئيسيًا ، فيجب تقييمه ومعالجته جنبًا إلى جنب مع الشروط الأخرى ".