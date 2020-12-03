

منح جديدة لراغبي الحصول على الدكتوراه بروما منح جديدة لراغبي الحصول على الدكتوراه بروما

اعلن المكتب الثقافى المصرى بروما بان جامعة العلوم والتكنولوجيا بميلانو Politecnico Di Milano بايطاليا قد اعادت فتح باب التقدم للحصول على منح دراسية للعام الاكاديمى 2020/2021 للحصول على الدكتوراه.



تأخر توزيع 4000 تابلت على طلاب مدارس الإسكندرية.. ووزير التعليم: كان هناك عجز والأمر سينتهي غدا



ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم وشروط التقديم ومواعيد انتهاء التقدم .. يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:ـ

http://www.dottorato.polimi.it/en/looking-for-a-phd/call-for-positions-and-scholarships/index.html

http://www.dottorato.polimi.it/en/looking-for-a-phd/call-for-positions-and-scholarships/calls/additional-calls-36th-cycle/index.html

علما بأن اخر موعد للتقدم هو 3/12/2020

علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات من هذه المنح

قد يعجبك أيضا...

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن فتح باب التقدم لبرنامج “مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقا للإتفاقية رقم 263 – 298الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتنص هذه الإتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى، وهذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضحت ان أنواع الإيفاد:– منح للحصول على درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين.هذه المنحه ستفيد الحاصلين عليها في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، والمخصصات المالية لهذه المنحه محددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.واشارت الى ان التقدم للبرنامج:نموذج التقدم للبرنامج(A)والخاص بالمنحه المشار إليها متاحة على الموقع الإلكتروني لادارة البعثات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15اكتوبر 2020.ستقبل المقترحات وملفات السادة المرشحيناعتبارًا من يوم1نوفمبر2020 وحتى 3 يناير 2021.كما اوضح المكتب الثقافى المصرى بروما بان جامعة بميلانو الايطاليه فتحت باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح للحصول على الدكتوراه فى العديد من المجالات العلميه على النحو المعلن عنه للعام الاكاديمى 2020/2021 .ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم وشروط التقديم ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصه بكل تخصص .. يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:ـhttps://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phdواوضحت ان ذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات من هذه المنح.بينما اكدت الاكاديمة انها تدعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الابتكار والمبتكرين وهى المعنية بإصدار براءات الإختراع من خلال مكتب براءات الاختراع المصري www.egypo.gov.eg .واشارت الى أنه للحصول على براءة اختراع (شهادة) أو إيداع طلب براءة (محضر إيداع)، لا يعنى بالضرورة تحويل موضوع البراءة لمنتج أو أنه منتج صالح للاستخدام الآدمي أو العلاج أو غير ذلك.واوضحت أن شهادة براءة الإختراع ليست تصريح بصلاحية منتج معين أو ترخيص بإنتاجية أو تزكية له، كذلك أى تكريم أو منح جائزة أو شهادة تقدير فى أى فاعلية محلية أو دولية مثل معارض الابتكار ومسابقات الابتكار هى شهادة أو تكريم الهدف منه تشجيع وتحفيز المبتكر وتذكية روح الابتكار وفقط، ويمكن الاطلاع على شهادة الحصول على براءة الاختراع نصا كما يلي:"لا يعني منح هذه البراءة الحق بتسويق المنتج داخل جمهورية مصر العربية، ولتسويق المنتج موضوع هذه البراءة يلزم اتباع الإجراءات والقواعد القانونية المعمول بها للحصول على حق التسويق والتداول داخل جمهورية مصر العربية من الوزارات المعنية.