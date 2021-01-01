ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب التعليم بتوفير نماذج لتدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات الجديدة



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

أكد ائتلاف أولياء أمور مصر أن هناك حالة من القلق البالغ تسيطر حاليًا على أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية ، تخوفا من شكل امتحانات الثانوية العامة هذا العام وطبيعة الأسئلة.



وأوضح ائتلاف أولياء أمور مصر ، أن هذا القلق سببه إصرار وزارة التربية والتعليم على التأكيد مرارا وتكرارا على أن الامتحان سيكون أسئلته معتمدة علي الفهم ومهارات التحليل والربط عكس شكل امتحانات السنوات السابقة التي كانت الأسئلة فيها تعتمد علي الحفظ.



وأكد ائتلاف أولياء أمور مصر ، أنه يطالب وزارة التربية والتعليم ، بضرورة تدريب الطلاب علي طبيعة الأسئلة الجديدة قبل حلول امتحانات الثانوية العامة ، من خلال إتاحة نماذج للامتحان حتي لا يُفاجأ الطالب اثناء الامتحان بنوعية الأسئلة الجديدة.

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وأشار ائتلاف أولياء أمور مصر ، إلى أن فكرة اتاحة النماذج الامتحانين التدريبية ، ستساعد على كسر حاجز الخوف والقلق المسيطر على الطالب وولي الامر ، وسيساعد الطالب كذلك على مراجعة أسلوب مذاكرته .وعبر ائتلاف أولياء أمور مصر عن استياءه من عدم قيام بعض المدارس بواجبها في مساعدة الطلاب على التدريب على النظام الجديدومن جانبها قالت داليا الحزاوي منسق الائتلاف : نحن لا نطلب اتاحة النماذج الامتحانية بهدف أن يحفظ أبناؤنا الطلاب الإجابات النموذجية للأسئلة الجديدة، مولكنا فقط نهدف إلى التدريب على الشكل الجديد للأسئلة، ونعلم أن عصر الحفظ والتلقين قد انتهى.وأضافت قائلة: نريد أن نطمأن أن أسلوب المذاكرة الذي يسير عليه أبناؤنا في الطريق الصحيح ، ومع توافر التابلت الامر سهل جدا أن تقوم الوزارة بتحميل نماذج تدريبية من حين لأخر لمساعدة الطلاب.وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية وبنماذج امتحانية متكافئة في الصعوبة .وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إن امتحانات الثانوية العامة الالكترونية ستكون أفضل من الناحية العلمية والتنفيذية .وناشد الوزير أولياء الامور عدم التشكيك فيما تم اعلانه بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2021 ، مشيرًا إلى أنه لا يجب الانشغال بالجانب القانوني والاداري الخاص بعقد هذه الامتحانات لأن كل شيء يتم وفقا لخطط دقيقة.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الامتحانات الالكترونية ستكون بلا أي عنصر بشري في التصحيح ، وبلا غش أو تسريب .وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة الالكترونية ستعقد بنظام الكتاب المفتوح ، وستكون هناك فرصة كاملة للتحسين على مستوى كل مادة .وقال وزير التربية والتعليم : إن كل ما سبق ذكره من مزايا لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية ، يجب أن يجعل الناس أقل توترا ، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول تخفيف الضغوط وتطوير مهارات الأبناء .وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.وأكد أنه سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).وسبق وأن أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.وأكدت أن العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، سينتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، لافتةً إلى أن مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد 33 أسبوعًا