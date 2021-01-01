وباء كورونا يتفشى في كل مكان.. العالم يتخطى الـ60 مليون مصاب قريبا



وباء كورونا يتفشى في كل مكان وباء كورونا يتفشى في كل مكان

تواصلت وتيرة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، ما يعكس قفزة كبيرة في تفشي الوباء في العالم، الذي صار يقترب من 60 مليون إصابة.



ووفق ماذكرته وكالة رويترز، فقد سجل العالم رقمًا جديدًا للإصابات بأكثر من 57 مليون إصابة بكوفيد19، بينما قفزت الوفيات لتصل إلى 1,365,111 حول العالم.



وأبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 193000 حالة أمس الجمعة ، وهو أعلى مستوى يومي جديد للحالات لليوم الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت قناة سي إن إن ، عن جامعة جونز هوبكنز ، وهو أعلى إجمالي للوباء ، وتم تسجيل أعلى مستوى يومي سابق في 19 نوفمبر ، مع 187833 حالة.

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تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 11908395 حالة إصابة بـ Covid-19 ، بما في ذلك 254383 حالة وفاة ، على مستوى البلاد.تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن، حيث أن أمريكا هي البلد الاولى في العالم التي يستوطن فيها الوباء .وفي كندا المجاورة ستغلق أكبر مدينة بها لمدة 28 يومًا على الأقل، حيث ستغلق مدينة تورنتو للحد من انتشار Covid-19 ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب رئيس وزراء أونتاريو نُشر أمس الجمعة.وسيدخل الإغلاق حيز التنفيذ يوم الاثنين ويشمل منطقة بيل ، التي تعد جزءًا من منطقة تورنتو الكبرى.قال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد في البيان الصحفي إن أرقام Covid-19 "ترتفع بسرعة في مناطق معينة" ، مضيفًا أن الإغلاق سيحمي "المستشفيات والرعايات المركزة ودور التقاعد ، وكل شخص في هذه المقاطعة".وأضاف فورد: "لا يمكننا تحمل الإغلاق على مستوى المقاطعة ، لذلك نتخذ إجراءات وقائية اليوم عن طريق نقل تورونتو وبيل إلى قيود مستوى الإغلاق ... نحتاج إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انتشار هذا الفيروس القاتل".وبناء على ذلك لن يُسمح بالتجمعات أو الأحداث الاجتماعية الداخلية إلا مع أفراد من نفس المنزل ، وستقتصر التجمعات في الهواء الطلق على ما لا يزيد عن 10 أشخاص ، وفقًا للبيان.كما ستقتصر خدمات الزفاف والجنازات والاحتفالات الدينية، مع الإلتزام بالتباعد الجسدي، على ما لا يزيد عن 10 أشخاص.ستظل المدارس ورعاية الأطفال مفتوحة ، وسينتقل التعليم بعد الثانوي إلى التعلم الافتراضي باستثناء التدريب الذي لا يمكن تقديمه إلا شخصيًا وجها لوجه.وبعد أمريكا ، تأتي الهند كثاني أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الهند الآن 9 ملايين ، لكن الارتفاع اليومي في الحالات الجديدة يشهد انخفاضًا.وأمس الجمعة ، أبلغت الهند عن 46288 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 ، ليرتفع العدد إلى 9050613، وارتفع عدد القتلى في البلاد إلى 132،764.وبلغ العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا 57889287، بينما تعافى 40،093،744 ، وتوفي 1،376،758 حتى الآن، والولايات المتحدة ، الدولة الأكثر تضررا ، لديها 12268678 حالة ، وتوفي 260.235 من المرض هناك.تليها الهند التي لديها 9050613 حالة والبرازيل (6020164) وفرنسا (2109.170) وروسيا (2039926) .وفي هذا السياق، يأتي الخطر على العالم العربي الذي صارت تشهد بعض دوله زيادة كبيرة في أعداد المصابين .قالت منظمة الصحة العالمية إن المغرب ضمن ثلاثة بلدان أبلغت عن أكثر من 60 بالمائة من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب كل من إيران والأردن.وأعلنت المنظمة عن إصابة أكثر من 3.6 ملايين شخص في منطقة شرق المتوسط بفيروس كورونا، وأكدت المنظمة أن بلدانا عدة أخرى ما تزال تشهد زيادة في عدد الحالات، من بينها لبنان وباكستان، ومن البلدان التي سجّلت أكبر زيادة في الوفيات، الأردن وتونس ولبنان.وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط، إن البلدان قد تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة، وتطبيق تدابير أكثر صرامة.وأضاف: "رسالتي إلى إقليم شرق المتوسط: إن هذا ليس الوقت المناسب للاسترخاء"، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الدروس في آسيا، حيث تتراجع أعداد الإصابات بكوفيد-19 بصورة مضطردة، وذلك "يخبرنا بأن تعزيز تدابير الصحة العامة ومشاركة المجتمعات المحلية هما أكثر الطرق فعالية لاحتواء انتشار الفيروس. وقد أكدّنا على هذا الأمر مرارا وتكرارا".