وصفات طبيعية من التفاح للعناية بالبشرة.. ترطيب وتفتيح من غير تكاليف كتير



وصفات طبيعية من التفاح وصفات طبيعية من التفاح

يحتوى التفاح على عناصر غذائية هامة، مثل الفيتامينات والأحماض الطبيعية التى تساعد على العناية بالبشرة، وتعمل على علاج بعض المشاكل الجلدية الشائعة مثل علاج الرؤوس السوداء والبيضاء، لذلك ينصح بعمل وصفات طبيعية من التفاح للعناية بالبشرة من خلال اتباع خطوات بسيطة، نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze ".







وصفات طبيعية من التفاح للعناية بالبشرة



التفاح الأخضر والعسل



ينصح بتحضير ثمرة تفاح أخضر وتقطيعها، مع إضافة ملعقة من العسل وملعقة كبيرة من الزبادى وخلطهما معاً، لعمل عجينة ناعمة، ثم وضعها على الوجه والانتظار لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء، حيث تساعد هذه الوصفة على تفتيح البشرة وترطيبها.

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التفاح والحليبيتم خلط نصف ثمرة تفاح مهروسة مع كمية قليلة من الحليب الدافئ وصفار بيضة واحدة، لعمل عجينة ناعمة، ووضعها على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، مما يساعد على تفتيح البشرة .التفاح والشوفانيمكنك خلط ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون مع ثمرة تفاح مهروس وإضافة ملعقة من العسل، ثم وضع المعجون على الوجه لمدة 20 دقيقة، وغسل الوجه بالماء الدافئ، حيث تساعد هذه الوصفة على التخلص من خلايا الجلد الميتة والحفاظ على نضارة البشرة.التفاح والعسلاخلطي ملعقة كبيرة من كلاً من عصير التفاح والعسل بكميات متساوية مع ملعقتين كبيرتين من الحليب، ثم وضعهما على الوجه والرقبة مع التدليك لعدة دقائق، ثم غسل الوجه والرقبة بالماء الدافىء، حيث تساعد هذه الوصفة فى علاج الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء وتنظيف البشرة.وصفات من العسل والتفاح للبشرةوصفات من العسل والتفاح للبشرةالتفاح والقمحيفضل خلط ملعقة كبيرة من التفاح المهروس مع جنين القمح، ووضعهما على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، حيث تساعد هذه الوصفة على التخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة ناعمة ونضرة.