بالشعرية والخضار والكاري.. 5 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل شوربة العدس



شوربة العدس شوربة العدس

شوربة العدس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على إعدادها و تناولها بالأخص مع قدوم فصل الشتاء، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك مجموعة من الوصفات المختلفة و الجديدة لـ طريقة عمل شوربة العدس.



شوربة العدس التقليدية

٥٠٠ جم عدس أصفر

بصلة بيضاء أرباع

١ طماطم أرباع

جزرة شرائح

لتر مرقة

ماء ساخن

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

لعمل التقليه (اختياري)

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

سمنه

طريقة التحضير

في إناء الطهي تضاف المرقه مع العدس وكل الخضروات والتوابل. يضاف الماء ليغمر كل المكونات وتترك على النار لتغلي. تخفض درجة الحرارة وتترك الشوربه على النار حتى ينضج العدس وتذبل الخضروات تمامًا.

بعد أن يتم النضج يضاف الملح وتضرب الشوربه في الخلاط أو الكبة أو بإستخدام الهاند بليندر حتى تنعم. تترك الشوربه على النار ويضاف ماء ساخن لتخفيف الشوربه في حالة الحاجه.

لعمل التقليه تضاف السمنه في طاسة صغيرة ومعها الثوم والكزبرة وتشوح. تصب التقليه على الشوربه وتقلب معها. ومن الممكن أن تقدم بدون التقليه.

تقدم شوربة العدس مع العيش المقلي أو المحمص والليمون.



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