بـ 10 جنيهات.. تخلصي من الشعر التالف المجهد



تخلصي من الشعر التالف تخلصي من الشعر التالف

يمكنك علاج الشعر بزيت الزيتون مع الروزماري واللافندر ويساعد إكليل الجبل مفيد للشعر الخفيف في النمو وسماكته ويحتوي اللافندر على خصائص مضادة للميكروبات، ويمكن أن يمنع الشعر الجاف ويساعد في القضاء على الإجهاد ، والذي في حد ذاته يمكن أن يحفز نمو الشعر والشعر الصحي بشكل عام.



واما عن زيت عشبة الليمون له قدرة على التئام فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر وإذا كانت قشرة الرأس مصدر قلق ، فهي تساعد في ذلك أيضًا وعند مزج هذة الوصفة السحرية التي تساعد على اصلاح الشعر التالف وتعطيه نعومة فائقة.



وقدمت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة والشعر وصفة منزلية رائعة للشعر والتي تعالجه من التلف وتحفز نمو الشعر وتضيف له نعومة ولمعان وحيوية، واليكم وصفة اللافندر للشعر وتكفي الكمية : 4-5 علاجات حسب طول الشعر

قد يعجبك أيضا...

ونصحت أخصائية التجميل والعناية بالشعر والبشرة بإستخدام هذة الوصفة للشعر الخشن أو المجعد أو الكثيف أو الجاف أو التالف ويتم تكررها مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع فقط وتتواجد مكوناتها عن محالات العطارة ولا تتعدي عشرات الجنيهات.مكونات وصفة اللافندر للشعر115 غرام / من زيت الزيتون البكر الممتاز العضوي المعصور على البارد10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي3 قطرات من زيت عشبة الليمونطريقة تحضير وصفة الافندر للشعر- قوم بصب زيت الزيتون في وعاء صغير أو وعاء زجاجي.- ومن ثم يُضاف زيت إكليل الجبل والخزامى والليمون إلى زيت الزيتون ويُمزج جيدًا.- قومي بتخزينها في وعاء زجاجي مع غطاء محكم.- ضعي طبقة من الخلطة على شعرك الجاف بالبدء من الجذور- تأكدي من أن الشعر قد انغمر بشكل جيد لمزيد من الترطيب ، لفي الشعر بمنشفة دافئة.- اتركي الوصفة على شعرك لمدة 30-40 دقيقة.- ثم اشطفي شعرك- وللتأكد من إزالة كل الزيوت الزائدة اغسلي شعرك بالشامبو مرتين.نعيش الآن فترة مليئة بالضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة انتشار وباء كورونا، فضلا عن مشاكل الحياة اليومية مما تسبب فى معاناة كثيرين من التوتر والقلق والإجهاد العصبي والاكتئاب وانخفاض الطاقة.وتعد المعاناة من القلق والتوتر من أخطر الأمور التى تعرض الإنسان للإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى مثل السكرى والضغط والصداع والقلب كما أنها تجعل المناعة أقل بكثير.ذكر موقع " everydayhealth " أن بعض المواد الطبيعية قادرة على علاج التوتر والقلق والاجهاد وفتور الطاقة وحماية الانسان من الاصابة بمضاعفاتها والامراض المترتبة عليها كالصداع والاكتئاب.ومن بين أقوى العلاجات الطبيعية القادرة على علاج القلق والتوتر والاكتئاب والاجهاد دون ادوية هى زيت اللافندر وتشير أبحاث عديدة إلى أن اللافندر له القدرة على تحسين الحالة المزاجية .ومن بين الدراسات الحديثة بحث نشرت نتائجه منذ عاميين في مجلة العلاجات التكميلية في الطب أن أعراض متلازمة ما قبل الطمث تحسنت لدى النساء بعد استنشاق زيت اللافندر الأساسي، كما وجدت دراسة اخرى نشرت في المجلة الدولية لممارسات التمريض ، أن علاجات التدليك الانعكاسي بزيت اللافندر فوائد نفسية ، وتقلل من القلق والاكتئاب.