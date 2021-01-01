نقيب المأذونين يقدم نصائح للمقبلين على الزواج قبل كتب الكتاب.. فيديو



نصائح للمقبلين على الزواج نصائح للمقبلين على الزواج

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن ظاهرة عدم التأكد من صحة وثيقة الزواج وتزوير المستندات زادت خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف "عامر" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه فيما سبق كانت ورقة الزواج من الممكن تزويرها،" موضحا أن المشكلة كانت فى منتحلي صفة المأذون، حيث تم حاليا البدء في معالجة تلك الحالة.



وتابع أن هناك حلاق ينتحل صفة مأذون، مطالبا وزارة الداخلية والأموال العامة والأحوال المدنية بمساندة جميع المأذونين والقضاء على ظاهرة انتشار منتحلي صفتهم.

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وأشار إلى أن لكل منطقة مأذون مختص يتم اختياره من قبل وزارة العدل، حيث أنه يعين من قبل المحكمة، لافتا إلى أنه لكل قرية وأى حي في القاهرة أو اى محافظة أخرى لها مأذون مختص من قبل الوزارة.وأردف أنه تم إتخاذ بعض الإجراءات لمن يرغب فى الزواج، وهى أن ذهاب المواطن للنقابة لمعرفة المأذون الموجود فى منطقته بإتمام عقد زواجه وعرض بطاقة الزوج والزوجة ليتأكد المندوب الموجود فى مكتب النقابة من صحة المستندات، وإعطاء جواب موجه لذلك المأذون بإتمامه.وتستعد لجنة الشئون التشريعة والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى إجتماعها غدا الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).ونص المشروع على ان يكون للمأذون خمسة دفاتر، أحدهم للزواج، والثاني لقيد المصادقة عليه والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع للطلاق، والخامس لقيد إيقاع الطلاق، وإجراءات ندب المحكمين ويسلم المأذون الدفاتر لمحكمة الأسرة فور الانتهاء منها.ووضع القانون شروط للمأذون وهي أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية الكاملة وألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة، ولا تزيد على 40 سنة و أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.