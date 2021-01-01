أمريكا تطلق 30 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض

أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية اليوم الجمعة أنها أطلقت صاروخا يحمل 30 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدارات الأرض.
وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن "أقمار الأبحاث الصغيرة الـ 30 هي أقمار لشركات خاصة فرنسية وأمريكية ونيوزلندية، وأن صاروخ Electron الذي سيحملها إلى مداراتها أطلق صباح اليوم الجمعة من منصة تابعة لـ Rocket Lab من شبه جزيرة ماهيا في نيوزلندا، في تمام الساعة (5:20 بتوقيت موسكو)".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن إطلاق الأقمار المذكورة أتى ضمن مهمة Return to Sender والتي من المفترض أن تنفصل فيها المرحلة الأولى للصاروخ عن القسم الحامل للأقمار بعد فترة من الإطلاق، لتعود المرحلة الأولى نحو الأرض وتهبط في المحيط الهادئ معتمدة على المظلات، حيث ستكون بانتظارها سفينة خاصة.
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