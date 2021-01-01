بالنسبة لكثير من السائقين تعتبر القيادة بجانب مقطورة على الطرق السريعة أمر مخيف ومثير للرهبة، ويمكن لأخطاء بسيطة أن تعرض حياتك للخطر، لذلك نقدم لك اليوم بعض النصائح التي يمكن اتباعها في حالة مصادفتك لمقطورة وقيادة سيارتك بجانبها على الطرق السريعة، وهي:
- تفادى استخدام الضوء العالي للمصابيح الأمامية، فقد لا يمكن لسائق المقطورة أمامك أن يرى سيارتك بوضوح بسبب الضوء العالي.
- احترس بشدة من المنعطفات والدورانات على الطريق، وذلك لأن المقطورات لا تنعطف مثل السيارات العادية، ويجب على سائقها ترك مساحة كبيرة بجانبه عند الدوران، وينعطف بالمقطورة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لذلك يجب أن تكون سيارتك بعيدة تماما عن هذه المساحة التي يجب عليك تخيلها أثناء القيادة وعدم القيادة فيها حتى لا تعرض نفسك للخطر.
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التعليقات على القيادة بجانب مقطورة على الطرق السريعة... اتبع هذه الخطوات لضمان سلامتك
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