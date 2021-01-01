فيديو لآخر غروب.. الشمس تغيب عن مدينة ولن تعود قبل 66 يوما

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صورة الخبر: فيديو لآخر غروب.. الشمس تغيب عن مدينة ولن تعود قبل 66 يوما
فيديو لآخر غروب.. الشمس تغيب عن مدينة ولن تعود قبل 66 يوما

في ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت، غربت الشمس عن سماء مدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأميركية، معلنة بدء غيابها السنوي الذي يستمر 66 يوما.

وظهرت الشمس لآخر مرة خلال هذا العام في أوتكياغفيك، الأربعاء، ثم رحلت تاركة المدينة النائية في "إظلام قطبي" سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين.

وغردت خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا على موقع "تويتر"، قائلة: "في الساعة 1.30 مساء بتوقيت ألاسكا، الشمس ستغرب عن أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من عام 2021".

كما قال حساب مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا على "تويتر": "تصبحين على خير يا أوتكياغفيك".

وأوتكياغفيك التي كانت تعرف سابقا باسم "بارو"، تقع شمالي الدائرة القطبية الشمالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى شمال ألاسكا، ويعيش بها 4429 شخصا فقط وفق موقعها على الإنترنت، يمتهن معظمهم صيد الأسماك والحيتان.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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