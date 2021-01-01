شدد نادي السيارات ADAC الألماني على ضرورة فحص كشافات السيارة قبل بدء فصل الشتاء للتأكد من أن جميع الكشافات سليمة ومضبوطة بشكل صحيح، وذلك لزيادة درجة السلامة والأمان أثناء القيادة في ظل الأجواء الشتوية المظلمة.
وأوضح الخبراء؛ أنه ينبغي التأكد من عمل ضوء الانتظار وضوء السير والضوء العالي، وكذلك إشارات تغيير الاتجاه، ولهذا الغرض، يمكن الاستعانة بشخص ثان، كما أن المساعدة مفيدة لفحص ضوء "الفرامل".
وكطريقة بديلة يمكن الاستعانة بجدار المرآب على سبيل المثال، والذي يمكنه عكس الضوء.
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التعليقات على لسلامتك.. افحص كشافات السيارة قبل الشتاء!
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