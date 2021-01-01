لسلامتك.. افحص كشافات السيارة قبل الشتاء!

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لسلامتك.. افحص كشافات السيارة قبل الشتاء!

شدد نادي السيارات ADAC الألماني على ضرورة فحص كشافات السيارة قبل بدء فصل الشتاء للتأكد من أن جميع الكشافات سليمة ومضبوطة بشكل صحيح، وذلك لزيادة درجة السلامة والأمان أثناء القيادة في ظل الأجواء الشتوية المظلمة.

وأوضح الخبراء؛ أنه ينبغي التأكد من عمل ضوء الانتظار وضوء السير والضوء العالي، وكذلك إشارات تغيير الاتجاه، ولهذا الغرض، يمكن الاستعانة بشخص ثان، كما أن المساعدة مفيدة لفحص ضوء "الفرامل".

وكطريقة بديلة يمكن الاستعانة بجدار المرآب على سبيل المثال، والذي يمكنه عكس الضوء.

وإذا تم اكتشاف عطل بأحد الكشافات بشكل كامل أو كلاهما أو عطل بضوء الانتظار أو ضوء القيادة النهاري، فيلزم الذهاب إلى ورشة الإصلاح خلال ضوء النهار.

وتصبح عملية القَطر ضرورية، إذا واجهت السيارة عطلا شاملا بتجهيزات الإضاءة على نحو مفاجئ أثناء القيادة، وهو ما قد يحدث نتيجة مشاكل كهربائية مثل قطع الكابلات أو مشاكل في الجهد أو تلف المصاهر.

المصدر: مصراوى

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