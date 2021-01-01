ماهي الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان؟

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ماهي الطريقة الصحيحة لربط حزام الأمان؟

قال نادي السيارات "أوروبا" إن حزام الأمان يسهم في إنقاذ الحياة عند وقوع حادث بشرط ربطه بشكل صحيح.

وعن كيفية القيام بذلك، أوضح النادي الألماني أن الحزام يجب أن يستقر على مستوى ارتفاع الكتف، وليس أعلى من ذلك، أي ليس على الرقبة مثلا، وليس أدنى من ذلك؛ حيث يجب دائما تمرير الحزام فوق الكتف وليس تحت الإبط.

ومن المهم أيضا أن يلتصق حزام الأمان بالجسم جيدا، كي يتمكن من حماية الجسم عند وقوع حادث؛ لذا ينبغي الابتعاد عن الملابس السميكة. كما يجب أن يكون مسند الظهر في وضع قائم قدر المستطاع.

وبالنسبة للأطفال، الذين يقل طولهم عن 50ر1 متر أو يقل عمرهم عن 12 سنة، فيجب تأمينهم بواسطة مقعد أطفال مناسب لعمرهم وطول قامتهم.

المصدر: مصراوى

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