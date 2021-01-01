جاهز للاستخدام.. تطوير بخاخ أنف مضاد لفيروس كورونا

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جاهز للاستخدام.. تطوير بخاخ أنف مضاد لفيروس كورونا

طوَّر باحثون في جامعة برمنجهام البريطانية "بخاخا أنفيا" يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقام فريق في معهد تقنيات الرعاية الصحية بالجامعة بصنع الرش باستخدام مركبات تمت الموافقة عليها على نطاق واسع من قبل الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة و أوروبا والولايات المتحدة.

يتكون الرذاذ من مواد "بوليمرين عديد السكاريد"، وهو عامل مضاد للفيروسات يسمى "كاراجينان"، شائع الاستخدام في الأطعمة كعامل تثخين، بينما جرى اختيار محلول يسمى جيلان لقدرته على الإلتصاق بالخلايا داخل الأنف.

ويعتبر "الجلان" مكونًا مهمًا لأنه يتمتع بإمكانية رشه في قطرات دقيقة داخل تجويف الأنف، حيث يمكنه تغطية السطح بالتساوي، والبقاء في موقع الولادة ، بدلاً من الانزلاق إلى أسفل وخارج الأنف.

ويعمل الرذاذ بطريقتين أساسيتين: أولاً، التقاط الفيروس وتغليفه داخل الأنف، حيث يمكن القضاء عليه عبر الطرق المعتادة، إما نفث الأنف أو البلع، ثانيًا، نظرًا لأن الفيروس مغلف بطبقة لزجة للرش، فإنه يمنعه من أن يمتصه الجسم. هذا يعني أنه سيقلل من الحمل الفيروسي في الجسم، ولكن أيضًا حتى إذا انتقلت جزيئات الفيروس إلى شخص آخر عن طريق العطس أو السعال، فمن غير المرجح أن يصاب هذا الشخص بجزيئات الفيروس النشطة.

المصدر: مصراوى

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