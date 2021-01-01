جاهز للاستخدام.. تطوير بخاخ أنف مضاد لفيروس كورونا

طوَّر باحثون في جامعة برمنجهام البريطانية "بخاخا أنفيا" يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد فيروس كورونا المستجد.
وقام فريق في معهد تقنيات الرعاية الصحية بالجامعة بصنع الرش باستخدام مركبات تمت الموافقة عليها على نطاق واسع من قبل الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة و أوروبا والولايات المتحدة.
يتكون الرذاذ من مواد "بوليمرين عديد السكاريد"، وهو عامل مضاد للفيروسات يسمى "كاراجينان"، شائع الاستخدام في الأطعمة كعامل تثخين، بينما جرى اختيار محلول يسمى جيلان لقدرته على الإلتصاق بالخلايا داخل الأنف.
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