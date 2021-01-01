

4 فواكه حمضية احرصي على تناولها خلال فترة الحمل.. منها البرتقال 4 فواكه حمضية احرصي على تناولها خلال فترة الحمل.. منها البرتقال

تعد الحمضيات كالبرتقال والليمون من المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز التغذية اللازمة للحوامل، وينصح دائما بأهمية تناولها فإذا كانت الحامل تستهلك 4 ثمرات يوميًا من الفاكهة فيجب أن تكون أثنين منهم حمضيات.يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية أهم الفواكه الحمضية المفيدة للحوامل، وفقًا لما ذكره موقع "The health site".



1- البرتقال

البرتقالأظهرت الدراسات أن تناول البرتقال يعزز من فرص الحصول على فيتامين سي المفيد لتقليل خطر إصابة الأم بالحساسية، كما يعزز وظائف الدماغ الطفل أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، يعد البرتقال مصدرًا غنيًا بحمض الفوليك الذي يساعد في منع الأمراض الخلقية مثل السنسنة المشقوقة في الجنين، كما يرتبط حمض الفوليك أيضًا بعدد خلايا الدم الحمراء ووظيفة المخ ووزن الطفل عند الولادة.



2- كيوي

كيوييعد الكيوي مصدرًا غنيًا لحمض الفوليك، والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس من بين العناصر الغذائية الأخرى، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسكر، ما يجعله خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة، فضلا عن أنه خالي من الكوليسترول، وبالتالي يقي من الإصابة بالسمنة.وتساعد الألياف الموجودة بالكيوي في استقرار نسبة الجلوكوز في الدم، هذا بالإضافة إلى أنه يقي من الإمساك والانتفاخ، وغيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي التي تواجهها الحوامل.كما أن الكيوي غني بحمض الفوليك، فإن تناوله حتى خلال فترة ما قبل الحمل يمكن أن يقدم العديد من الفوائد، بالإضافة إلى ذلك، فالكيوي غني بفيتامين سي وفيتامين د.

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3- جريب فروتجريب فروتالجريب فروت من الفواكه الغنية بحمض الفوليك والفلافونويد الحيوي مثل الليمونيد والليكوبين وفيتامين أ وفيتامين ب 5 والبوتاسيوم والألياف، حيث يساعد البيوفلافونويد الموجود في الجريب فروت في تقوية الأنسجة الضامة وتقليل الالتهاب وبالتالي الحماية من الحساسية المختلفة التي تساهم في تعزيز صحة الأم والجنين، كما أنها تحتوي على فيتامين سي وحمض الفوليك الذي يجعلها فاكهة لا غنى عنها للمرأة الحامل.4- ليمون حلوليمونالليمون غني بفيتامين سي، وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة المفيدة للجنين، يساعد عصير الليمون عند تناوله أثناء الحمل على تخفيف بعض الحالات مثل الإمساك والغازات والغثيان وسوء الهضم ومتلازمة القولون العصبي وتورم القدمين من بين أعراض أخرى كثيرة.