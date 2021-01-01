

جوجل والصحافة.. أول اتفاق بشأن «الحقوق المجاورة» جوجل والصحافة.. أول اتفاق بشأن «الحقوق المجاورة»

في تحول هام في العلاقات بين جوجل والصحافة، أعلنت شركة الإنترنت العملاقة الأمريكية، توقيع عدة اتفاقات مع صحف فرنسية تقوم بموجبها بتسديد مبالغ لها لقاء استخدام محتوياتها، في أول خطوة من نوعها في العالم، تأتي نتيجة القانون الأوروبي بشأن ما اصطلح على تسميته "الحقوق المجاورة".



وأعلنت جوجل، أنها وقعت اتفاقات فردية مع "عدد من ناشري الصحافة اليومية والمجلات من بينها لوموند وكورييه إنترناسيونال ولوبس ولو فيغارو وليبيراسيون وليكسبرس".



وأضافت أنها تجري "حاليا محادثات مع عدد من الجهات الأخرى في الصحافة اليومية الوطنية والمحلية، والمجلات".

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وبموجب حقوق التأليف هذه، يتحتم على المنصات الإلكترونية دفع بدل لناشري الصحافة، ولا سيما الصور والفيديو، للمحتويات التي تستخدمها.ويأتي ذلك نتيجة قانون أقره البرلمان الأوروبي عام 2019 وباشرت فرنسا تطبيقه على الفور.وتراقب دول أخرى يواجه الناشرون فيها مشكلات مماثلة مع جوجل، تطور المفاوضات.