في تحول هام في العلاقات بين جوجل والصحافة، أعلنت شركة الإنترنت العملاقة الأمريكية، توقيع عدة اتفاقات مع صحف فرنسية تقوم بموجبها بتسديد مبالغ لها لقاء استخدام محتوياتها، في أول خطوة من نوعها في العالم، تأتي نتيجة القانون الأوروبي بشأن ما اصطلح على تسميته "الحقوق المجاورة".
وأعلنت جوجل، أنها وقعت اتفاقات فردية مع "عدد من ناشري الصحافة اليومية والمجلات من بينها لوموند وكورييه إنترناسيونال ولوبس ولو فيغارو وليبيراسيون وليكسبرس".
وأضافت أنها تجري "حاليا محادثات مع عدد من الجهات الأخرى في الصحافة اليومية الوطنية والمحلية، والمجلات".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جوجل والصحافة.. أول اتفاق بشأن «الحقوق المجاورة»
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق