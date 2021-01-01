متى تشير قشرة الشعر للإصابة بمرض باركنسون؟

مرض باركنسون هو حالة تتلف فيها أجزاء من الدماغ تدريجيا على مدار سنوات عديدة. وهناك مجموعة من الأعراض "غير الحركية" المرتبطة بهذا المرض، بينها قشرة الرأس.ويتميز مرض باركنسون بفقدان الخلايا المنتجة للدوبامين في الغالب في منطقة معينة من الدماغ تسمى المادة السوداء، وفق ما جاء في "روسيا اليوم" نقلا عن "إكسبرس".ويعمل الدوبامين كرسول بين أجزاء الدماغ والجهاز العصبي الذي يساعد في التحكم في حركات الجسم وتنسيقها.
الانخفاض اللاحق في الدوبامين يسبب مشاكل في الحركة.ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن الأعراض الرئيسية الثلاثة لمرض باركنسون التي تؤثر على الحركة الجسدية هي:
- الرعشة أو الاهتزاز: والذي يبدأ عادة في اليد أو الذراع ومن المرجح أن يحدث عند ارتخاء الطرف والراحة.
- بطء الحركة: تكون الحركات الجسدية أبطأ بكثير من المعتاد، ما قد يجعل المهام اليومية صعبة.
- تصلب العضلات: تصلب العضلات وتوترها، ما قد يجعل من الصعب تحريكها وإحداث تعابير الوجه، ويمكن أن يؤدي إلى تقلصات عضلية مؤلمة (خلل التوتر العضلي).ويمكن أن يسبب مرض باركنسون أيضا مجموعة من الأعراض غير الحركية، حيث أن قشرة الرأس تصنف ضمن هذه المجموعة الفرعية من أعراض هذا المرض التنكسي العصبي.
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