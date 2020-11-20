أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 20-11-2020 ا

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أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 20-11-2020 ا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجع بقيمة جنيهين، في أدنى مستوى للذهب في مصر منذ 3 أسابيع، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21- وهو الأكثر مبيعاً وتداولاً فى مصر- 813 جنيها للجرام، وذلك بعد تسجيل أوقية الذهب سعر 1868 دولاراً.



أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 18 سجل 698 جنيه

الذهب عيار 21 سجل 813 جنيها للجرام

الذهب عيار 24 سجل 929جنيه



و استقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:


سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع .



سعر اليورو الأوروبى: 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.58 جنيه للشراء، 20.83 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى: مسجلا 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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