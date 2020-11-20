

تثبيت أسعار الفائدة على الودائع ببنكي الأهلي ومصر رغم خفض المركزي.. ما التفاصيل؟ تثبيت أسعار الفائدة على الودائع ببنكي الأهلي ومصر رغم خفض المركزي.. ما التفاصيل؟

قرر بنكا الأهلي ومصر الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل دون تغيير رغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.



وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في آخر اجتماع لها في البنك المركزي خفض الفائدة نصف في المائة للمرة الثانية على التوالي.



وقال هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنك أن يغير الفائدة على الشهادات ذات العائد المرتفع في الوقت الراهن مع الإبقاء على أسعار حسابات التوفير والودائع للمزيد من دراسة.

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وأكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية سابقة سلوك بنك مصر نفس اتجاه البنك الأهلي المصري.وتعد الودائع قصيرة الأجل أحد أهم المنتجات الادخارية التي تقدمها كافة البنوك للعملاء، وذلك لأن العملاء يستطيعون من خلالها تحقيق عائد على أموالهم في أقل فترة زمنية والتي تتراوح من أسبوع إلى عام، مع إمكانية سحب أصل قيمة الوديعة في أي لحظة قبل انتهاء أجلها.ويتيح البنكان للعميل إمكانية إلغاء ربط الوديعة قصيرة الأجل وسحب قيمتها قبل دون التقيد بأجلها، بخلاف الشهادات الادخارية التي تحظر البنوك كسرها قبل مرور 6 أشهر على شرائها، ولذلك تتماشى الوديعة مع نوعية العملاء الذين يحتاجون للسيولة باستمرار.ويرصد مصراوي فيما يلي نسبة الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في بنكي الأهلي المصري ومصر بعد تعديل الفائدة على بعض الودائع:أولا- البنك الأهلي المصري:- لأجل من أسبوع إلى أسبوعين: سعر الفائدة 2.25% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه.- لأجل من أسبوعين لأقل من شهر: سعر الفائدة 2.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه.- لأجل من شهر لأقل من شهرين: سعر الفائدة 4.25% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.- لأجل من شهرين لأقل من 3 أشهر: سعر الفائدة 4.25% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.- لأجل من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: سعر الفائدة 3.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.- لأجل من 6 أشهر لأقل من عام: سعر الفائدة 3.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.ثانيا- بنك مصر:يقسم بنك مصر الودائع إلى خمس شرائح تتباين بينها الفائدة بل تختلف داخل الشريحة الواحدة حسب آجال كل وديعة المقسمة من أسبوع أو أسبوعين أو أقل من شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو أقل من عام.ويعمل بنك مصر على ربط الفائدة على أجل كل وديعة حسب المبلغ وتنقسم إلى خمسة برامج:البرنامج الأول: من صفر لأقل من مليون جنيه:- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 2.8% سنويا.- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 3.3% سنويا.- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 4.3% سنويا.- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 4.1% سنويا.- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 4.1% سنويا.-الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 3.8% سنويا.البرنامج الثاني: من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه:- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 3% سنويا.- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 3.1% سنويا.- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 4.6% سنويا.- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 4.6% سنويا.- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 4.3% سنويا.- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 4.1% سنويا.البرنامج الثالث: من مليوني جنيه حتى 5 ملايين جنيه:- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 3.125% سنويا.- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 3.625% سنويا.- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 4.625% سنويا.- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 4.625% سنويا.- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 4.375% سنويا.- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 4.125% سنويا.البرنامج الرابع: أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه:- الودائع من أسبوع إلى 14 يوما: فائدة 3.25% سنويا.- الودائع من 15 يوما لأقل من شهر: فائدة 3.75% سنويا.- الودائع من شهر لأقل من شهرين: فائدة 4.75% سنويا.- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: فائدة 4.75% سنويا.- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: فائدة 4.75% سنويا.- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 4.5% سنويا.البرنامج الخامس: أكثر من 10 ملايين جنيه يتم تحديد سعر العائد بين البنك والعميل لأنها شريحة مميزة.