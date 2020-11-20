

عزيزي المواطن.. شارك في تحسين جودة «الرغيف» المدعم بتقييم المخبز عزيزي المواطن.. شارك في تحسين جودة «الرغيف» المدعم بتقييم المخبز

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقديم خدمة تقييم أداء المخابز للمواطن من خلال الموقع الإلكتروني دعم مصر https://www.tamwin.com.eg والذي يمكن المواطن من تسجيل آراءه وتقييمه لأداء وعمل المخبز الذي يحصل منه على الخبز المدعم وذلك على مستوي الجمهورية، ولا يتطلب ذلك سوى الدخول على الموقع الإلكتروني «دعم مصر» عن طريق تسجيل رقم البطاقة التموينية، والمحافظة التابعة لها، ثم الضغط على القائمة ومنها الضغط على رأي المواطنين بالمخبز، ثم تسجيل رقم ماكينة المخبز المدون أعلى إيصال صرف الخبز، ووضع التقييم المناسب المخبز من حيث جودة الرغيف حجم ووزن واستدارة، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين وتجويد الخدمة المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية.



ومن المفترض أن يعقب ذلك تطبيق عقوبات صارمة على المخابز المخالفة التي تتلاعب في وزن وحجم الرغيف أو تعامل المواطنين بشكل غير لائق، وكذلك الغير منتظمة في أوقات العمل، وأن العقوبات ستكون تدريجية قد تصل إلى الغلق بالنسبة للمخالفين.



جدير بالذكر أنه تم إطلاق موقع دعم مصر والبوابة الرقمية ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمات التموينية بسرعة فائقة وجودة عالية وبالشكل اللائق مع تخفيف التكدس والزحام داخل المكاتب التموينية في ظل التخوف من انتشار فيروس كورونا، وما تتطلبه الفترة الحالية من تباعد اجتماعي.