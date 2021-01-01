تعرف على سر التقليل المفاجئ لنسب حضور طلاب الانتساب في جامعة حلوان

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أعلنت أغلب كليات جامعة حلوان عن تقليل نسب حضور طلاب الانتساب بالجامعة لتصبح يوم او اثنين على الأكثر، كما أن الجامعة فعلت العديد من المنصات الإلكترونية لتفعيل نظام التعليم الهجين و رفع المقررات العلمة و المحاضرات عليه لكافة الطلاب.



و صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بشان تقليل نسب حضور طلاب الانتساب أن السبب في ذلك هو تخفيض الكثافة الطلابية داخل الجامعة بفصل الشتاء للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا .



و قد نوهت الكليات انه على الطلاب متابعة مواقع الجامعة و الصفحات الرسمية لمتابعة المستجدات و الجداول الدراسية الجديدة ، و اشارت الى انه على كافة الطلاب التسجيل بالمنصات الالكترونية وعمل الإيميل الجامعي لمتابعة كافة المحاضرات.

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وأوضح رئيس جامعة حلوان ، أنه في حالة ظهور أي أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب ، يتم إخطار إدارة الجامعة و يتم عزل الطالب منزليا و يتم متابعة علاجه عن طريق مستشفى الطلبة بالجامعة.وعقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.في بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من مصابي كورونا من خلال توافر الأطقم الطبية واستعدادها، وبروتوكولات العلاج.ووجه الوزير بضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان.وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا.واطمأن الوزير على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار على ضرورة الانتهاء من المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2021، طبقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.