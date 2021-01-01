مستشار عسكري: القوات المسلحة تمتلك خبرات كبيرة.. فيديو

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قال اللواء محمد ذكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الثقة الموجودة في القوات المسلحة المصرية تؤكد أهمية التدريب المشترك المصري الروسي "جسر الصداقة 3.



وأضاف الأفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية أن القوات المسلحة المصرية تمتلك خبرات كبيرة وتعطي مفاهيم التنسيق مع جميع العناصر التي تشترك في مثل تلك التدريبات.



وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن التدريب يتم في المياه الأقليمية الروسية بالبحر الأسود.

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وانطلقت فاعليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك (جسر الصداقة – 3) والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الروسية ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى .ووصلت إلى ميناء نوفروسيسك بدولة روسيا وحدات من القوات البحرية المصرية للمشاركة فى فعاليات التدريب حيث أجريت لها مراسم إستقبال رسمية وسط حفاوة ترحيبية كبيرة من الجانب الروسى .وتضمنت مراسم الإستقبال كلمة لقائد الوحدات البحرية المصرية المشاركة نقل خلالها تحيات الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية للعناصر المشاركة فى التدريب مشيرًا إلى أهمية هذا التدريب نظرًا لما تمثله البحرية الروسية من مكانة جعلتها واحدة من أقوي القوات البحرية على مستوى العالمكما أعرب قائد الوحدات البحرية الروسية عن عميق إمتنانه بإقامة هذا التدريب فى دولة روسيا ، مما يسهم فى تبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين ، كما تضمنت المراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء مدينة نوفروسيسك تخليدًا لذكرى إستشهادهم خلال الحرب العالمية الثانية .وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنظيم التعاون بين العناصر المشاركة ، وكذلك تنظيم أعمال القيادة والسيطرة أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية بالبحر.واشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية بالبحر تضمنت رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية والدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية ، وتأمين سفينة ذات شحنة إستراتيجية هامة وتنفيذ تمارین مواصلات إشارية ، وممارسة حق الزيارة والتفتيش بالإضافة إلى تنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية تم خلالها فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة.وأيضًا تم تنفيذ بعض التمارين ذات المهارات البحرية المختلفة كتشكيلات الإبحار وإمداد السفن بالوقود بالبحر والتصوير الجوی هذا مع التدريب على العمل المشترك من خلال مراكز قيادة وسيطرة بهدف تحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم للسيطرة وقيادة أعمال التشكيلات النوعية بالبحر .