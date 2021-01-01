أستاذ مخ وأعصاب: مصابو كورونا يحدث لهم اضطرابات في النوم



مصابو كورونا مصابو كورونا

قال الدكتور أنور الإتربي، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن المضاعفات المخية لمصابي فيروس كورونا يصيب بعض الحالات بشلل نصفى، مشيرا إلى أن البعض الآخر تظهر لديه أعراض غياب للوعى أو تشنجات صرعية.



وأضاف "الإتربى" خلال حواره ببرنامج "صباح لخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن بروتوكول علاج فيروس كورونا الآن محير جدا، لكنه يشمل إعطاء دواء للسيولة من أجل منع الالتهاب الحادث فى الأوعية، والذى بدوره يؤدى لشلل أو تشنج أو التهاب فى المخ.



وأكد أن دليل حدوث التهاب المخ هة فقدان حاسة الشم لمصاب كورونا، لافتا إلى أنه أحيانا الالتهاب يصيب المخ.

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وأشار إلى أن الغالبية من حالات كورونا لا يشفى تماما، مضيفا أن كل من يصاب بكورونا لا يستطيع النوم بعدها، أى يكون هناك حدوث اضطراب بالنوم.وأفاد بأنه منذ بداية المرض أخطر الأعراض التى من الممكن أن تلاحقه بعدها هى الإصابة بصداع شديد جدا، أما بسبب زيادة ضغط المخ أثناء مهاجمة الفيروس للمخ، او أن الأوردة تكون شبه مشدودة.وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الجمعة/ عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86398 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 6 حالات في فوجيان و4 في شنجهاي و3 في شانشي وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بكين وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3752 حالة غادر منها 3446 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت أن 20 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81453 شخصا، مشيرة إلى أن 12412 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالون يخضعون للملاحظة الطبية.وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 373 حالة منها 367 حالة وافدة.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5491 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 609 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5233 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 545 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.