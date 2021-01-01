شاهد.. لحظة وصول النني إلى مطار الغردقة في سيارة إسعاف للسفر لإنجلترا



لحظة وصول النني إلى مطار الغردقة لحظة وصول النني إلى مطار الغردقة

حصل موقع صدى البلد على صورة للاعب محمد النني لاعب الارسنال ونجم منتخب مصر، فور وصوله إلى مطار الغردقة الدولى فى سيارة الإسعاف ذاتية التعقيم وذلك تمهيدا لسفره على طائرة اسعاف خاصة رفقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الى إنجلترا لاستكمال فترة العزل هناك وذلك بعد ان ثبت إيجابية اخر مسحة لفيروس كورنا ومن المقرر وصول اللاعب محمد صلاح بعده للمطار.



وكان مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي أفاد بأن طائرة إسعاف خاصة هبطت بمطار الغردقة الدولى تمهيدا لنقل لاعبا مصر الدوليين محمد صلاح ومحمد النني، لانجلترا وأن الطائرة مستأجره من مالطا.



وأضاف المصدر أن الطائرة ستنهى كافة الإجراءات بالمطار وستتجه الى الجونة كى يستقلوها ثم الإقلاع من مطار الغردقة الدولي لإنجلترا وذلك في الساعة الواحدة ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الطائرة ستغادر المطار في طريقها لبريطانيا مباشرة، بعد اصطحابها لاعبا نادي ليفربول وأرسنال الانجليزيين.

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وشهد منتجع الجونة تشديدات أمنية وتواجد أمني مكثف وتفتيش على البوابات وسياج من السرية التامة، وتكتم شديد حول نقل لاعبا مصر الدوليان، عبر طائرة خاصة إلى إنجلترا، بناء على التنسيق الذي تم بين اتحاد الكرة المصري ومسؤولي ليفربول وأرسنال الإنجليزي، قبل ساعات من وصول الطائرة الخاصة المجهزة طبيا إلى مطار الغردقة.وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه بالتنسيق بين ناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين، تم الاتفاق على سفر محمد صلاح ومحمد النني، نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا، من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية، على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا، والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.وكان اللاعبان أجرا مسحة جديدة لكل منهما، أمس، جاءت نتيجتيهما إيجابية، ليتوجها على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة العلاج، والعزل الطبي بإنجلترا.وقضى اللاعبان فترة العزل الطبي لعدة أيام بمنتجع الجونة بالغردقة، بعد ما جاءت نتائج التحاليل التي أجريت لهم إيجابية بفيروس كورونا.ويقيم محمد صلاح في فيلا خاصة بمنطقة الفيلات، وسط منتجع الجونة لاستكمال فترة العزل الصحي؛ إذ فرض مسؤولي منتجع الجونة سرية تامة حول مكان إقامة اللاعب الدولي ، بينما فرضت إدارة أمن الجونة سياج من التشديدات الأمنية على بوابات الدخول، التي شهدت إجراءات تفتيشية وأمنية على أعلى مستوى.ووصل "صلاح" إلى منتجع الجونة الأحد الماضي، في سرية تامة عبر سيارة ملاكي مُعقمّة برفقة سائق، ويقيم بفيلا خاصة على أحد شواطئ الجونة، تحت حراسة خاصة وفريق طبي لمتابعة حالته الصحية، التي يملكها أحد رجال الأعمال، من الأصدقاء المقربين لللاعب.بينما طار اللاعب محمد النني إلى منتجع الجونة، بعد مباراة مصر وتوجو، التي فاز فيها المنتخب المصري بثلاثة اهداف مقابل هدف.وظهرت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل مباراة مصر وتوجو في مصر، عندما أجريت المسحة الطبية للاعبين، وتبين أنها إيجابية، وقبل مباراة العودة في توجو، أجريت مسحة أخرى، تبين من خلالها إصابة محمد النني بالفيروس أيضا