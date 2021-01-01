محضر وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.. بدءا من الغد ممنوع دخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة



بدءا من الغد ممنوع دخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة بدءا من الغد ممنوع دخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة

شدد وزير النقل الفريق كامل الوزيرعلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل منعًا لانتشار عدوى كورونا بين الركاب، لافتا إلى أنه لن يسمح بدخول القطارات أو المترو بدونها ابتداءا من غدًا السبت.



وأوضح وزير النقل فى تصريحات له ، أنه سيتم صرف كمامات من شبابيك التذاكر لمن ليس بحوزته مردفا نحن نعمل لصالح المواطن وفي حالة عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية وقرار ارتداء الكمامة سيتم تحرير محضر لدى شرطة النقل والمواصلات.



وأكد الفريق كامل الوزير اتخاذ وزارة النقل جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا سواء في قطارات السكة الحديد أو مترو الأنفاق أو جميع وسائل المواصلات وشدد الوزير أنه سيجري جولات بنفسه داخل مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد للتأكد من قرار ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل المختلفة حفاظًا على السلامة العامة.

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من جانبها أعلنت الهيئة العامة لمترو الأنفاق أنه لن يسمح بركوب قطارات مترو الأنفاق بداية من، السبت المقبل، دون ارتداء الكمامة.وكشفت الهيئة العامة للمترو، أن ذلك يأتي ضمن التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا.وأكدت أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة أو نزعها ستصل الغرامة الفورية جراءها إلى 4 آلاف جنيه.يذكر أن المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد كان قد تحدث عن إجراءات جديدة ستتخذها الوزارات المعنية لمواجهة "الموجة الثانية من كورونا"، مؤكدا أن هناك ارتفاعا فى أعداد الإصابات بين المصريين، ومتوقعا أن تتجاوز الحالات الـ 300 حالة يوميا.وقال متحدث الحكومة إن تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل، وهي تتعلق بالمحال التجارية، حيث ستغلق في الـ 11 مساء في الصيف، والعاشرة مساء في الشتاء، مشيرا إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة.في السياق ذاته كان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد حذر خلال الاجتماع الأسبوعي الماضى لمجلس الوزراء المصري من خطورة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).وجدد مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.وحذر رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، مضيفا: "من ثم فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير"