ليس التزوير.. ترامب يكشف لأول مرة السبب الحقيقي وراء عدم اعترافه بنتائج الانتخابات

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كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن اعترافه بأنه خسر في الانتخابات الأمريكية أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ولكنه يتعمد تأخير عملية تسليم السلطة، ويحاول زرع الشك في نتائج الانتخابات للانتقام من الديمقراطيين بسبب تشكيكهم في فوزه بالانتخابات الأمريكية عام 2016، مستخدمين التحقيق الروسي في الانتخابات الأمريكية.



وذكرت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" أن رفض الرئيس الاعتراف بنتيجة الانتخابات ينبع جزئيًا من اعتقاده بأن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات، هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عملا على تقويض رئاسته بزعمهم أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 وهو ما أثر على نتائج الانتخابات العام الجاري.



وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن ترامب مستمر في حمل الضغينة ضد أولئك من عملوا على تقويض انتخابه بالتركيز على جهود التدخل الروسي لتمكينه من الفوز، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة "لعبة عادلة" إذا لم يعترف بـ جو بايدن كرئيس منتخب، وذلك على الرغم من أن هيلاري كلينتون، اعترفت في ليلة الانتخابات بفوز ترامب عليها وكان ممكنًا بدء نقل السلطة إليه فورًا.

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يواصل ترامب أيضًا معالجة الندوب العاطفية لخسارته أمام مرشح قال عنه مرارًا وتكرارًا خلال الحملة إنه خصم لا يستحق وأن فوزه عليه بمثابة إذلال.ولم يظهر ترامب مرة أخرى علنًا يوم الخميس، وغاب عن أول إحاطة لفريق العمل الخاص بفيروس كورونا في البيت الأبيض منذ أكثر من ستة أشهر، لكنه خطط للمشاركة في قمة افتراضية للتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وكان بايدن حذر أمس، من عدم تعاون إدارة ترامب بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وقال بايدن في كلمة له اليوم الخميس: "إذا أبقت الإدارة الحالية على عدم تعاونها معنا فقد يودي ذلك بحياة أكثر من 400 ألف ضحية جديدة لفيروس كورونا"، مضيفًا أن ما تفعله إدارة ترامب موقف غير مسؤول بالمرة ،وأن أداء إدارته سيكون أفضل إذا تعاون ترامب.واتهم بايدن إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون، مؤكدًا أن مكافحة فيروس كورونا تتطلب وقتًا وعملًا جماعيًا.وأكد بايدن أن الشعب الأمريكي عانى كثيرًا من عدم كفاءة إدارة ترامب، مبديا التزامه بالتنسيق مع حكام الولايات لمعالجة تداعيات تفشي فيروس.ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب إلى ضرورة الحرص على توزيع لقاح فيروس كورونا بشكل مجاني وبطريقة آمنة.وطالب بايدن الحكومة الفدرالية بتقديم دعم مالي للولايات المتضررة، مؤكدا اتفاقه مع الحكام على مكافحة كورونا بعيدا عن المواقف الأيديولوجية.وتابع: "ليس هناك من مبرر لعدم تسليمنا المعطيات بشأن ملف كورونا"، مؤكدا أن ما يقوم به ترامب الآن سيسجله التاريخ في باب اللامسؤولية.