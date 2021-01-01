رئيس جامعة حلوان: اشتباه في إصابة 70 طالبا بكورونا

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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه فوجئ بالأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك عشرات الطلاب أصيبوا بفيروس كورونا في الجامعة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 70 حالة حتى الآن مجرد اشتباه بالفيروس ولكن لا يوجد أي إصابة مؤكدة حتى الآن بالفيروس.



وقال: "في أعراض معينة بتظهر في إصابات والحالات اللي احنا بنتابعها منزليا هي اشتباه برد، وعيادة كوفيد 19 تقوم بمتابعة الطلاب المعزولين منزليا بشكل مستمر".



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "أغلب اللي خلصوا العزل المنزلي بعضهم رجع وبيمارس حياته عادي، ولابد ألا يكون هناك تهويل ولا تهوين في هذا الأمر وكان هناك حديث في بداية الدراسة، ونحن نطبق الإجراءات الاحترازية".

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وقال: "منذ عدة أيام وجدت هناك كثافة كبيرة داخل الجامعة، وقالوا لي أن طلاب انتساب بدأوا في حضور محاضراتهم، فتم إعادة تقسيم الطلاب، بحيث حضور طلاب انتساب غدا الجمعة، حتى يتمكن طالب الانتساب من الحصول على جرعة التعليم اللازمة له".واعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و 6495 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية أخرى، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2mhg97lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gurgyj