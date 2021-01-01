بدون أدوية.. حيل للتحكم في ضغط الدم



حيل للتحكم في ضغط الدم حيل للتحكم في ضغط الدم



لا يعتبر انخفاض ضغط الدم دائمًا علامة على وجود مشكلة فاعتمادًا على سبب الأعراض ، قد يخبرك طبيبك بزيادة ضغط الدم عن طريق إجراء تغييرات بسيطة على النظام الغذائي ونمط الحياة.



إليك أيرز تلك التغيرات وفقا لموقع " webmed "



-تناول نظام غذائي غني بالملح.

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-تناول الكثير من السوائل التى تساعد على علاج الضغط المنخفض-تناول المزيد من السوائل أثناء الطقس الحار وأثناء مرضك بمرض فيروسي ، مثل الزكام أو الأنفلونزا.إقرأ أيضا ... لمرضى الضغط الدم .. 3 بدائل صحية للملح-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم.- حاول تناول وجبات أصغر وأكثر تواترًا.-قلل من الكربوهيدرات. استرح بعد الأكل.-تجنب تناول الأدوية لخفض ضغط الدم قبل وجبات الطعام.إذا لزم الأمر ، استخدم جوارب داعمة مرنة (ضغط) تغطي ربلة الساق والفخذ. قد تساعد هذه في تقييد تدفق الدم إلى الساقين ، وبالتالي الحفاظ على المزيد من الدم في الجزء العلوي من الجسم