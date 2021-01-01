انتبهى إليها... أعراض الربو عند الطفل ووسائل الحماية من المرض

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أعراض الربو عند الطفل

يعد مرض الربو من المشكلات الصحية الشائعة التى تصيب الجهاز التنفسي والرئة فهو يصيب الأشخاص من جميع الأعمار وغالبًا يبدأ في مرحلة الطفولة لكنه في بعض الحالات يمكن أن يظهر لأول مرة عند الشباب وكبار السن.

من جانبه أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه أن أبرز أعراض الربو هى صوت صفير عند التنفس و ضيق في التنفس و صعوبة النوم بسبب مشاكل الصدر و ضيق في عضلات الرقبة والصدر للرضع والشخير أو الخشولة أثناء تناول الطعام معالتعرق المفرط

وتعد أبرز أعراض الربو أيضا ضربات قلب سريعة مع السعال المتكرر خاصة أثناء اللعب

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اجراءات وقائية
قال الدكتور مجدى بدران أن هناك بعض الاجراءات الوقائية التي تقلل من حدوث نوبات الربو .
-الاحماء مع تمارين خفيفة لمدة 15 دقيقة قبل البدء في ممارسة الرياضة
- تغطية الفم والأنف عند ممارسة الرياضة في الطقس البارد
-التنفس عن طريق الأنف أثناء ممارسة الرياضة
- تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات قد يحسن من أعراض الربو.

المصدر: elbalad

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