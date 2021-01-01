انتبهى إليها... أعراض الربو عند الطفل ووسائل الحماية من المرض

يعد مرض الربو من المشكلات الصحية الشائعة التى تصيب الجهاز التنفسي والرئة فهو يصيب الأشخاص من جميع الأعمار وغالبًا يبدأ في مرحلة الطفولة لكنه في بعض الحالات يمكن أن يظهر لأول مرة عند الشباب وكبار السن.
من جانبه أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه أن أبرز أعراض الربو هى صوت صفير عند التنفس و ضيق في التنفس و صعوبة النوم بسبب مشاكل الصدر و ضيق في عضلات الرقبة والصدر للرضع والشخير أو الخشولة أثناء تناول الطعام معالتعرق المفرط
وتعد أبرز أعراض الربو أيضا ضربات قلب سريعة مع السعال المتكرر خاصة أثناء اللعب
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