بطرق مختلفة.. الكوردن بلو أحلى من المطاعم

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الكوردن بلو

الكوردن بلو كم الأطباق السهلة والسريعة التى يمكن تحضيرها بسهولة إليك طريقة عمل الكوردن بلو بطرق مختلفة لأمهر الشيفت.

مقادير طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى

- ملعقة صغيرة بابريكا
- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة
- ملح وفلفل أسود
- 12 شريحة من صدور الدجاج
- 12 شريحة لانشون لحم
- 12 شريحة جبنة جودة
- 4 بيضات
- كوب دقيق
- 2 كوب بقسماط خشن

طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى بالخطوات
- تبلي الدجاج و افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.
- بخلة أسنان ثبتي طرفي الرول في صينية مدهونة بالزيت رصي رولات الدجاج و ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.
مقادير عمل كوردن بلو سالى فؤاد:

4 ملاعق كبيرة زبدة سائحة
4 قطع كبيرة دجاج فيليه نصف ملعقة ملح
فلفل اسود
ملعقة كبيرة باربكا (فلفل حلو )
شرائح لانشون
شرائح جبن شيدر
ملعقة كبيرة زيتون مخلي اسود او اخضر
*للتغطية : 2 بيضة، ملح، فلفل، بقسماط

-طريقة "الكوردن بلو" سالى فؤاد:
نقوم بدق الدجاج الفيليه ثم نتبله بالملح والفلفل والبابريكا.
بعد دقها افردي قطعة الفيليه ثم ضعي فوقها شريحة من اللانشون ..ثم شريحة من جبن الشيدر ثم بعض شرائح الزيتون.
بالاعواد الخشبية أغلقي اطراف الفيليه واغمسي كل قطعة في البيض المتبل بالملح والفلفل ثم بالقسماط واقلبيها علي الوجهين.

المصدر: elbalad

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