أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن جونيور أجايي، لاعب الفريق، تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء أمس، الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، ويخضع لفحص طبي لتقييم حالته اليوم.
ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران المقرر له الثالثة عصرًا، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي تقام بعد غد، السبت.
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التعليقات على فحص طبي شامل لجونيور أجايي في الأهلي
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