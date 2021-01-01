إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا ومسحة جديدة غدا



كهربا كهربا

كشفت مصادر خاصة عن أن هناك اشتباه في إصابة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بفيروس كورونا.



وقالت المصادر ان الفحوصات اثبتت إصابة كهربا بفيروس كورونا وسيخضع لمسحة جديدة غدًا.



أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن التونسي علي معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

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وقال عبدالحفيظ أن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق ينتظم في مران الفريق غدًا، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.وخاض منتخب أنجولا مواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون ٢٠٢٢.وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.وخضع فريق الأهلي لاختبار «رابيد تيست» قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة المصري، الذي يلزم جميع الفرق بإجراء مسحات طبية أو تحليل «رابيد تيست» قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.