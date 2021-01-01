أقدم دينيس فرانسوا القنصل الفرنسي بمدينة طنجة شمال المغرب، على وضع حد لحياته شنقا صباح اليوم الخميس داخل غرفته بالقنصلية.
واستنفر العثور على الجثة السلطات الأمنية بالمدينة، كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا عاجلا في الموضوع.
وذكر موقع "360" المغربي، أن المسؤول الفرنسي البالغ 55 عاما، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على القنصل الفرنسى فى المغرب ينتحر شنقا داخل غرفته بالقنصلية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق