طريقة مبتكرة لعمل كيك سريعة خلال 3 دقائق

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة مبتكرة لعمل كيك سريعة خلال 3 دقايق، التى يعشقها الكثير من الأطفال، كما أنها لا تأخذ وقتا طويلا فى إعدادها.
* بيضة
* 2 ملعقة صغيرة سكر بودرة
* 2 ملعقة كبيرة دقيق
* 1 ملعقة صغيرة كاكاو
* 2 ملعقة كبيرة زيت
* 2 ملعقة كبيرة حليب
* 1 ملعقة كبيرة شوكلت شيبس
* 2 ملعقة كبيرة كريمة شوكولاتة
* تخلط جميع المقادير في مج
* ثم يدخل الميكروويف 3 دقائق
* وتقدم بعد تزيينها بكريمة الشوكولاتة والآيس كريم والبندق
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