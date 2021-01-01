طريقة مبتكرة لعمل كيك سريعة خلال 3 دقائق



طريقة مبتكرة لعمل كيك سريعة طريقة مبتكرة لعمل كيك سريعة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة مبتكرة لعمل كيك سريعة خلال 3 دقايق، التى يعشقها الكثير من الأطفال، كما أنها لا تأخذ وقتا طويلا فى إعدادها.



* بيضة

* 2 ملعقة صغيرة سكر بودرة

* 2 ملعقة كبيرة دقيق

* 1 ملعقة صغيرة كاكاو

* 2 ملعقة كبيرة زيت

* 2 ملعقة كبيرة حليب

* 1 ملعقة كبيرة شوكلت شيبس

* 2 ملعقة كبيرة كريمة شوكولاتة



* تخلط جميع المقادير في مج

* ثم يدخل الميكروويف 3 دقائق

* وتقدم بعد تزيينها بكريمة الشوكولاتة والآيس كريم والبندق