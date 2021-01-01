طريقة مبتكرة لعمل كيك سريعة خلال 3 دقائق

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طريقة مبتكرة لعمل كيك سريعة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة مبتكرة لعمل كيك سريعة خلال 3 دقايق، التى يعشقها الكثير من الأطفال، كما أنها لا تأخذ وقتا طويلا فى إعدادها.

* بيضة
* 2 ملعقة صغيرة سكر بودرة
* 2 ملعقة كبيرة دقيق
* 1 ملعقة صغيرة كاكاو
* 2 ملعقة كبيرة زيت
* 2 ملعقة كبيرة حليب
* 1 ملعقة كبيرة شوكلت شيبس
* 2 ملعقة كبيرة كريمة شوكولاتة

* تخلط جميع المقادير في مج
* ثم يدخل الميكروويف 3 دقائق
* وتقدم بعد تزيينها بكريمة الشوكولاتة والآيس كريم والبندق

المصدر: elbalad

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