لتسكين آلام العظام.. إليك هذا الخليط



لتسكين آلام العظام لتسكين آلام العظام

انتشرت في الآونة الأخيرة معاناة الكثيرين من آلام العظام، إذا كنتِ من ضمن هؤلاء وتبحثين عن أفضل علاج لآلام العظام، يمكنك وضع هذا الخليط على المكان المصاب، لتسكين الألم.



الكركم



وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير، فإن دراسة حديثة أجريت على مجموعة من الأشخاص، ولوحظ أن الكركم يساعد في تخفيف الآلام والشفاء بشكل أفضل.

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ومن المحتمل أن يكون الكركم مسئولًا أكثر عن تسكين الآلام، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، بينما ساعد اللبان في تحسين مظهر الكدمات.ضعي الزيت العطري المخفف مباشرة على موقع الكدمة، ويمكنك وضع خليط من الزيت والكركم ودهن المنطقة المصابة لتسكين الألم.وأوضح الموقع أنه للحصول على نتيجة أفضل، يمكنك تناول مشروب معلقة من الكركم على نصف كوب ماء دافئ.