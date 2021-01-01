لتسكين آلام العظام.. إليك هذا الخليط

انتشرت في الآونة الأخيرة معاناة الكثيرين من آلام العظام، إذا كنتِ من ضمن هؤلاء وتبحثين عن أفضل علاج لآلام العظام، يمكنك وضع هذا الخليط على المكان المصاب، لتسكين الألم.
الكركم
وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي" الهندي الشهير، فإن دراسة حديثة أجريت على مجموعة من الأشخاص، ولوحظ أن الكركم يساعد في تخفيف الآلام والشفاء بشكل أفضل.
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